В Германии раскритиковали поставки ВСУ западного вооружения

В свое время Германия была грозной державой, способной на развязывание мировых конфликтов. Сейчас же немецкие вооруженные силы серьезно деградировали, что сказалось и на поставках германской техники ВСУ.

В этом убежден немецкий аналитик, председатель Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле. Эксперт заметил, что поставляемые на Украину танки Leopard 1 уже давно устарели.

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Леопард 1.

Эффективно их использовать можно только при наличии подготовленных специалистов.

Кроме того, поставки техники вроде Leopard 1 усложнены нехваткой персонала и производственных мощностей (танкам постоянно нужны запчасти, но эти машины уже давно сняты с вооружения).

«У нас есть старая техника, которой нужно правильно пользоваться, чтобы она была полезной. Если ей неправильно пользоваться, старая техника очень быстро станет металлоломом на Украине...» — прокомментировал ситуацию Ральф Тиле.

Танки Leopard 1 состояли на вооружении бундесвера до 1980-х годов. Сейчас ВСУ поставляют и более современную технику, вроде танков Леопард 2.

Леопард 2.

Но летом весь мир облетели фотографии, на которых и «Леопарды-2» бестолково горят, не в силах преодолеть российскую систему обороны. Скорее всего, западные страны будут помогать ВСУ преимущественно устаревшей техникой, благо её не жалко.