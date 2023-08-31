Бывший министр обороны ДНР заявил о своем решении баллотироваться на пост президента прямо из СИЗО

Игорь Всеволодович Гиркин, также известный как Игорь Иванович Стрелков, в свое время был активным деятелем «Русской весны» в Крыму и на Донбассе. Некоторое время Стрелков-Гиркин даже был министром обороны Донецкой Народной Республики.

За годы между «Русской весной» и началом СВО Игорь Стрелков-Гиркин разочаровался во власти. С 2022 года он вновь «заявил о себе» как аналитик событий СВО, скептически относившийся к ходу конфликта, критиковавший действия российской политической элиты.

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В июле 2023 года Стрелков был задержан сотрудниками российских правоохранительных органов. Адвокат деятеля «Русской весны» сообщает, что Игоря Стрелкова будут судить из-за публикаций в его телеграм-канале.

Но теперь появилось новое сообщение от находящегося под арестом Стрелкова: он собирается стать президентом России. Новый пост в телеграм-канале Стрелкова словно «нарывается» на дополнительные проблемы. Ведь Игорь Всеволодович там заявляет о том, что нынешний глава Российской Федерации В. В. Путин не способен эффективно руководить СВО.

«Наш президент чрезвычайно доверчивый человек, его 8 лет водили за нос вместе и по отдельности Обама, Трамп, Макрон, Меркель, Порошенко и Зеленский. Водили в Минске и в нормандском формате, в Стамбуле и много еще где...» — гласит официальный канал Игоря Стрелкова в телеграм.

Затронул Стрелков и социальные «струны», заявив о засилье в России олигархов. Гиркин заметил, что у него, в отличие от действующего президента, друзей-олигархов нет. Кроме того, Игорь Всеволодович посетовал на плохое здоровье и постарался убедить читателя в том, что он не станет занимать ответственный пост «двадцать лет».

Разумеется, вероятность того, что Игорь Стрелков когда-нибудь станет российским президентом крайне мала. Во-первых, впереди — судебное разбирательство. Во-вторых, Гиркин не является лидером какой-либо политической партии. Есть только движение «Клуб рассерженных патриотов», но оно явно немногочисленное.