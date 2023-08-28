В Сибири теперь есть «собственный» Гарри Поттер

Широко известны книги и фильмы о Гарри Поттере — «мальчике, который выжил». В созданном британской писательницей Джоан Роулинг мире сосуществуют обычные люди и волшебники. Легендой в обществе последних и стал Гарри Поттер, одолевший в итоге известного безносого (в фильме) злодея Волдеморта.

А 25 августа 2023 года свой Гарри Поттер родился в России. Родители отечественного Гарри — Сергей и Алина Поттеры. Фамилия Поттер в Сибири происходит от эстонских переселенцев.

реклама

«Мы решили назвать сына Гарри Поттером, потому что это волшебное имя, которое принесет много волшебства в реальный мир. На самом деле, каждый житель планеты знает это имя...» — родители Гарри.

Гарри Поттер родился в городе Кемерово, вес малыша составил 3,7 килограмма при росте в 53 сантиметра.

Отец российского Гарри Поттера —тренер и капитан команды местного футбольного клуба «Гэлакси Спорт». Любопытно, что отец фэнтезийного Гарри был отличным игроком в квиддич — вид «волшебного» спорта, в мире магов сравнимый по популярности с футболом. Позднее уже сам Гарри стал успешным игроком в квиддич.

Возможно, российский Гарри пойдет по стопам отца и станет замечательным футболистом.