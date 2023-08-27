Украинский президент надеется, что на Западе продолжат поддерживать ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский пообещал «продуктивный сентябрь» в своем Telegram-канале. Он выразил надежду, что западные государства примут новые пакеты помощи для ВСУ. Зеленский сделал особый акцент на артиллерии, бронетехнике, ракетах, противовоздушной обороне и средствах разминирования.

Совсем недавно украинский лидер жаловался на нехватку вооружения. И добавил к этому, что киевский режим «через разные двери» пытается уговорить «западных партнеров» на поставки ВСУ различного дальнобойного оружия.

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Владимир Зеленский

Отметим, что Зеленский не в состоянии влиять на решения «западных партнеров». Конечно, они будут продолжать поддерживать киевский режим в пику России. Но делать это иностранные государства будут в таких масштабах, которые сочтут выгодными для себя.

Неудачи широко разрекламированного ранее украинского «контрнаступа» явно не обрадовали «дорогих партнеров». Они разочарованы и не станут бесконечно посылать свою технику на российские мины.

Но у Зеленского нет иного выхода, кроме как просить о помощи Запад: без иностранного вооружения конфликт явно разрешится в пользу Российской Федерации, скорее раньше, чем позже.