Российский президент подверг критике руководство стран «золотого миллиарда»

Российский лидер Владимир Владимирович Путин заявил на саммите БРИКС (находясь в режиме видеоконференции), что страны «золотого миллиарда» пытаются сохранить старый порядок. При котором они диктуют остальным государствам «правила игры».

Однополярный западный мир способен на ходу менять законы в собственных интересах.

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«По сути, это тот же колониализм, только в новой упаковке...» (с) В. В. Путин, 24 августа 2023 года.

В. В. Путин на саммите БРИКС.

Нужно заметить, что подобные слова российский президент использует довольно часто в своей политической риторике. Разумеется, понятна цель подобных высказываний — попытаться наладить сотрудничество со странами Азии, Африки и Латинской Америке. В пику США и Евросоюзу.

Впрочем, «неоколониализм» как система более тонкого подчинения и хитрой эксплуатации развитыми капиталистическими странами молодых держав — действительно здравствует и процветает. С неоколониализмом много боролись ещё в Советском Союзе.

С другой стороны, подобная борьбы отнимала у СССР немало ресурсов, которые можно было бы потратить на собственные нужды.