Но попали под российский артиллерийский удар

Одним из довольно частых событий в нынешнем конфликте стало появление украинских диверсантов на российских территориях или же обстрелы таковых. Сейчас, после фактического провала «контрнаступления», киевский режим может сделать ставку именно на такие методы.

Впрочем, сегодня представители ФСБ сообщили о том, что 22 августа попытка диверсантов зайти на территорию Брянской области полностью провалилась. Они собирались пересечь границу в Климовском районе, но попали под массированный артиллерийский удар.

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Согласно сообщению ФСБ, диверсантов отражали пограничники, совместно с приданными силами минобороны и росгвардии. И на этот раз непрошеные гости не смогли пересечь государственную границу России.

Ранее об успехе сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Самый известный рейд в Брянскую область со стороны сил киевского режима произошел в марте 2023 года, вызвав определенный резонанс. Впрочем, стратегические или даже тактические последствия у данного рейда были нулевые.

Как видно, российские власти сделали определенные выводы из ситуации. Впрочем, расслабляться рано —после провала «контрнаступа» ВСУ необходимо как-то напоминать о себе зарубежным СМИ.