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Экс-президент Франции полагает, что Украина не сможет вернуть Крым
Бывший французский президент считает, что возвращение Крыма в состав Украины — это иллюзия.

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Бывший президент Франции Николя Саркози заявил в интервью старейшей французской газете Le Figaro, что Крым вряд ли когда-нибудь вернется в состав Украины.

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Ведь подавляющее большинство местного населения считают себя русскими, а не украинцами. 

Правда, Саркози выступает за проведение нового референдума в Крыму, под наблюдением представителей международного сообщества. По мнению экс-президента, такие же референдумы нужно провести в прочих новых российских регионах. 

Кроме того, Николя Саркози призвал Евросоюз проявить волю и выбрать путь дипломатии, не считаясь с американским давлением. Он также заявил, что не видит Украину в составе ЕС, так как она не соответствует обязательным критериям вступления. Тем более, что Украине лучше оставаться нейтральной страной. 

Николя Саркози

Николя Саркози — 23-й президент Французской республики, занимал этот пост с 2007 по 2012 годы. По убеждениям Саркози умеренный консерватор (голлизм, христианская демократия, экономический либерализм).

В период своего президентского правления Николя налаживал отношения с Российской Федерацией и считал В. В. Путина человеком, который обеспечил России стабильность. Сейчас Саркози находится в оппозиции к действующей власти.  

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#украина #политика #европа #франция #крым #крым и украина
Источник: lenta.ru
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