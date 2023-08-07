InfoBRICS: Зеленский обиделся на США из-за Тайваня

Не секрет, что США поддерживают деньгами и оружием не только Украину. У Штатов имеются интересы по всему земному шару. Стремясь насолить китайцам, Вашингтон предполагает поддержку Тайваня.

Однако эти действия обижают Киев. Украинцы за последние полтора года привыкли, что на них сосредоточено внимание «западной общественности», что им раз за разом выделяют «пакеты помощи».

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Военный аналитик Драго Босник в статье для известного портала InfoBRICS полагает, что Владимир Зеленский будет против решения Джо Байдена выделить пакет военной помощи Тайваню. По мнению киевского режима, интересы США должны «вертеться» только вокруг ВСУ.

Владимир Зеленский на саммите НАТО, лето 2023 года.

Однако провал контрнаступления явно заимел определенные последствия для западных стран. В последнее время американские власти не желают более отправлять на Украину технику в значительных объемах. А вт поддержка Тайваня непременно будет использована Вашингтоном для давления на Китай. Разумеется, недовольство Владимира Зеленского вряд ли заинтересует западных политиков:

«Зеленскому придется научиться делиться «помощью» для «свободы и демократии» (с) Драго Босник.