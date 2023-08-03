Владимир Путин считает, что российский чиновник должен ездить на отечественном авто

На встрече с главами отечественных предприятий в Кремле российский президент В. В. Путин отметил, что российский чиновник должен смириться с непростой для него идеей: ездить на автомобиле отечественного производства.

Российский лидер признался, что к нему неоднократно обращались министерства и прочие ведомства с настойчивой просьбой: сделать упор в госзакупках на иномарки.

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Что и говорить, в сытые «нулевые и десятые» российский чиновник привык жить в роскоши, питая особую слабость ко всему иностранному. Разумеется, это касается не всех чиновников Российской Федерации поголовно, но очень многих влиятельных персон.

В. В. Путин.

Президент, по его словам, запретил чиновникам-эпикурейцам даже думать о возвращении к езде на иномарках.

«Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях...» (с) В. В. Путин.

Впрочем, тут остается только пожелать удачи отечественному автопрому. Как известно, многие промышленные отрасли российской экономики в 1990-е годы (да и позднее) подверглись сокращениям, урезанию и даже откровенному развалу. Теперь политическая ситуация заставляет верхи вспомнить о том, что страна без собственной сильной промышленности будет ограничена в области многих решений. Разумеется, полностью отказаться от импорта нереально. Но необходимо верно расставлять приоритеты.

Полагаю, среднестатистический россиянин был бы очень рад, если бы все чиновники (и на работе, и в частной жизни, а также и их родственники) пересели на автомобили отечественного производства.