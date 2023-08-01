По мнению известного командира ДНР, Зеленский готовится к политической борьбе

Командир батальона «Восток» Александр Сергеевич Ходаковский считает, что украинский президент Владимир Зеленский готовится к политической борьбе.

Киев не собирается отменять президентские выборы (которые должны состоятся в 2024 году), но у Зеленского появляются опасные соперники. Кроме того, бывший КВНщик слегка утомил «западных партнеров» (а может, уже и не слегка).

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Александр Ходаковский.

Александр Ходаковский полагает, что из-за внутриполитических причин Зеленский скоро вполне может пойти на уступки и начать переговорный процесс. Впрочем, неудачное контрнаступление ВСУ может «подрезать» политическую карьеру Зеленского:

«...он не прочь бы поиграть в отмену выборов, но судя по тому, что его офис сейчас начал активную подготовку к политической борьбе - выборам быть.

Отсюда напрашивается вывод: ситуацию постепенно подводят к перемирию. Поэтому Зеленскому сейчас крайне важно войти в предвыборную борьбу на военном позитиве, иначе военный "кейс" повернут против него...» (с) Александр Ходаковский.

Александр Сергеевич Ходаковский принимает активное участие в вооруженном конфликте на Донбассе с 2014 года (на стороне ДНР и, позднее, Российской Федерации). При этом он — бывший офицер СБУ и неплохо разбирается во внутриполитических «тонкостях» киевского режима.