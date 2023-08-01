Современный российский мыслитель предлагает государству обратить особое внимание на либералов

Философ Александр Дугин пришел к выводу, что из-за конфликта России с западным миром обществу и государству необходимы строгие меры: цензура и репрессии. Эти вещи, правда, мыслитель считает неотъемлемой частью любого государства, вопрос лишь в том, кого стоит преследовать.

С точки зрения Дугина, современный Запад осуществляет гонения на консерваторов, сторонников «традиционных ценностей».

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«Для либералов классическими противниками являются те, кто признает либо национальную (правые), либо классовую (левые) коллективную идентичность...» (с) Александр Дугин.

В России же, как считает Дугин, правые или левые убеждения критиков государства могут стать «облегчающим фактором». И, напротив, либеральные убеждения человека уже должны вызывать подозрения, согласно мыслителю. По мнению Дугина, человек либеральных убеждений не может быть патриотом России, так как он мыслит себя «гражданином мира».

Александр Дугин

Впрочем, в свое время президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин неоднократно называл себя либералом (например, в 2014 году). О главе России как о либерале говорил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Но вряд ли для Александра Дугина подобные факты могут служить преградой. Он считает, что за выбор «быть либералом» человек должен платить.

«Зафиксировали факт чтения или передачи книги Поппера "Открытое общество и его враги", этой черной библии Джорджа Сороса, или нездоровый интерес к либеральной сатанистке Айн Ранд — и тут же взяли на заметку. А запрет либеральных СМИ и присвоение наиболее невинным статуса иностранного агента — это уже шаг в правильном направлении...» (с) Александр Дугин.

Разумеется, такая риторика носит частный характер, но в условиях 2023 года она может оказаться «к месту» для противников либеральных идей с правого или левого «флангов».