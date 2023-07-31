В Лондоне решили, что утилизировать эту технику у себя дома будет проще

На днях Британия утилизировала 43 танка Challenger 2. Некоторые западные газеты полагают, что эти танки для Запада было бы выгоднее попробовать отремонтировать и отправить ВСУ.

Тем более, что на уничтожение старой техники британцы потратили миллионы фунтов из собственного бюджета. С другой стороны, ремонт этих танков и отправка их Киевскому режиму могли бы для Лондона обойтись ещё дороже. Тем более, что 43 танка, учитывая потери ВСУ в неудачном «контрнаступе» — это, в общем-то, мелочи.

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Challenger 2 QRL патрулирует окрестности Басры, Ирак, во время операции Telic, 2003 год.

В Киеве, тем временем, местные власти и журналисты бьют тревогу, недовольные тем, что Запад в последнее время не особо стремится к поставкам ВСУ танков и самолетов.

Надо сказать, что Челленджер 2 — не такой уж старый танк. Он был разработан в 1990-е годы (то есть он «моложе» Леопарда-2), принимал участие в конфликтах в Ираке и в Косово. Это наталкивает автора на определенные мысли: быть может, в Лондоне решили постепенно отходить от поддержки ВСУ себе в ущерб.

