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Военкор Сладков посоветовал противникам СВО молчать и заниматься своими делами
То есть совобода слова есть, но не для всех

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Российский военный корреспондент Александр Сладков дал совет людям, недовольным проведением СВО. По мнению военкора, такие граждане не должны открыто пропагандировать подобные взгляды. Они просто могут жить частной жизнью и спокойно делать свою работу. А политикой займутся другие. 

«Необходимо выполнять свои обязанности, соблюдать все законы, все правила, инструкции, которые и в мирное время мы соблюдаем, в гражданское. А в соответствии с существующими ныне нормативными позициями, если человек пропагандирует своё несогласие, попадает под статью...» (с) Александр Сладков.

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Военкор Александр Сладков.

Пожалуй, это довольно мудрый совет, тем более, что для большинства людей во все времена на первом месте стояли личные проблемы. 

Александр Валерьевич Сладков — известный российский военный журналист, который с 1990-х годов освещал большую часть вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве (Приднестровье, Чечня, Абхазия, Таджикистан, Донбасс и т.д.). С 2022 года — член рабочей группы по мобилизации при президенте РФ. Автор ряда документальных фильмов о вооруженных конфликтах на постсоветском пространстве. 

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#россия #сво #политика #новости
Источник: govoritmoskva.ru
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