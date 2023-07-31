То есть совобода слова есть, но не для всех

Российский военный корреспондент Александр Сладков дал совет людям, недовольным проведением СВО. По мнению военкора, такие граждане не должны открыто пропагандировать подобные взгляды. Они просто могут жить частной жизнью и спокойно делать свою работу. А политикой займутся другие.

«Необходимо выполнять свои обязанности, соблюдать все законы, все правила, инструкции, которые и в мирное время мы соблюдаем, в гражданское. А в соответствии с существующими ныне нормативными позициями, если человек пропагандирует своё несогласие, попадает под статью...» (с) Александр Сладков.

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Военкор Александр Сладков.

Пожалуй, это довольно мудрый совет, тем более, что для большинства людей во все времена на первом месте стояли личные проблемы.

Александр Валерьевич Сладков — известный российский военный журналист, который с 1990-х годов освещал большую часть вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве (Приднестровье, Чечня, Абхазия, Таджикистан, Донбасс и т.д.). С 2022 года — член рабочей группы по мобилизации при президенте РФ. Автор ряда документальных фильмов о вооруженных конфликтах на постсоветском пространстве.