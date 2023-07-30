Но! Цыплят по осени считают...

Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что в Штатах крайне разочарованы неудавшимся контрнаступлением ВСУ. Теперь Вашингтон требует от Киева переходить к обороне.

В прошлом году главком ВСУ Валерий Залужный просил у американцев 300 танков и 500 орудий, чтобы прорваться к Мелитополю. Но западная техника не помогла ВСУ выполнить обещание. Кроме того, Киев понес большие потери в живой силе.

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«И мы им дали оружие, мы их обучили, и теперь их убивают, они даже не могут добраться до первой линии обороны, не говоря уже о том, чтобы дойти до Мелитополя...» — прокомментировал ситуацию бывший американский разведчик.

Карта СВО на 28 июля. Источник: https://opermap.mash.ru/

По мнению Риттера США скоро окажут (или уже оказали) давление на Киев с целью вынудить ВСУ прекратить провальные наступательные операции. На это указывают новые пакеты иностранной западной помощи, которые явно не рассчитаны на поддержку наступления (так как не включают поставки тяжелой техники).

Впрочем, на украинской стороне полагают, что им нужно новое «чудо-оружие», на этот раз — истребители F-16. На вопросы вроде «почему не помогли байрактары, джавелины, химарсы и леопарды» в Киеве не отвечают.