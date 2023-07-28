Киев совсем скоро может получить от американцев знаменитые танки.

Последние пакеты американской помощи киевскому режиму не включали в себя тяжелую наступательную технику. Но по данным американской газеты Politico довольно скоро эта ситуация может поменяться.

Источники сообщают, что ВСУ могут получить от Вашингтона танки Abrams уже в сентябре этого года. Уже в августе танки этого типа будут отправлены из США в Германию на модернизацию, а уже оттуда — на Украину.

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M1A1 Abrams 1-го отдельного танкового батальона 1-й дивизии морской пехоты США в провинции Гильменд, Афганистан. 1 февраля 2011 года

При этом, украинским военным нужно будет пройти курс обучения, который составляет примерно десять недель. А это означает, что к нынешнему контрнаступлению эти танки уже точно не поспеют. Но подобная информация показывает, что пока США не готовы отказаться полностью от обеспечения киевских войск наступательным вооружением.

Ещё хочется отметить, что по данным источника, американцы отправляют устаревшую модель «Абрамса» — M1A1. Впрочем, было бы наивно полагать, что Вашингтон будет делиться с киевским режимом своими последними разработками.

Американский танк M1A1 Abrams, период Войны в Персидском заливе.

Упомянутая модель «Абрамс» M1A1 применялась американскими войсками ещё в ходе Войны в Персидском заливе (1991). Тогда «Абрамсам» противостояли иракские танки советского производства Т-72.

Сейчас «Абрамсы» находятся на вооружении целого ряда стран, не только США. Среди таких государств: Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Египет и т.д. Совсем недавно, в 2022 году, американцы начали продавать упомянутые танки полякам.