СШа продолжают поддерживать украинские вооруженные силы. Новый пакет помощи оценивают в 400 миллионов долларов.

Украинское контрнаступление на данный момент привело только к заметным потерям ВСУ. Тем не менее, США продолжают «поливать конфликт бензином», предоставляя киевскому режиму новый «пакет помощи».

Тем не менее, стоит заметить, что в последние недели западные кураторы скупы, когда дело касается техники или авиации.Скорее всего это связано с тем, что европейские арсеналы и так уже «опустошены», а американцы не хотят ослаблять свою армию.

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Новый пакет, потому, включает в себя боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и HIMARS, снаряды для ЗРК Patriot, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, неуправляемые авиационные ракеты Hydra-70, противотанковые комплексы Javelin, беспилотники Hornet, приборы ночного видения, тепловизоры, снаряды, запчасти и патроны. Из техники — только 32 БТР Stryker.

БТР «Страйкер» с установленным на нем ПТРК «Джавелин».

Понятное дело, что описанная выше помощь вряд ли позволит ВСУ «форсировать наступление». Скорее всего, теперь тактика Запада будет сосредоточена на попытках принудить ВСУ к длительной обороне. Последнее станет «козырем в рукаве» для «западных партнеров», так как оставшиеся территории киевский режим сможет оборонять длительное время. Или же обстреливать с них российские области (чем сейчас ВСУ, в числе прочего, и занимаются, делая ставку на психологический эффект).