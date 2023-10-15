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Andrés8439
Израильская армия продолжает наращивать войска на границе с сектором Газа
Сухопутные войска продолжают размещаться вдоль границы с сектором Газа для «следующего этапа операций», которым станет нападение на сектор Газа «по суше, морю и воздуху».

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Крайний срок, данный Израилем гражданскому населению для того, чтобы эвакуироваться с севера на юг сектора, истекает в это воскресенье. Сухопутные войска Израиля готовятся к «следующему этапу». В результате атаки Израиля в анклаве погибло более 2300 человек. В Израиле 1400 человек погибли в результате атак ХАМАС.

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Джонатан Конрикус, один из военных представителей Израиля, заявил в это воскресенье, что сухопутные войска продолжают размещаться вдоль границы с сектором Газа для «следующего этапа операции», которым станет нападение на сектор Газа «по суше, морю и воздуху».

Срок, предоставленный сегодня Вооруженными силами Израиля населению северной части сектора Газа для переселения на юг, истек. Войска выделили коридор для выхода беженцев в сторону южной части сектора, который действовал с 10:00 до 13:00 по местному времени (по летнему времени совпадает со временем Москвы). Израиль с минувшей пятницы просит 1,1 миллиона жителей северной части Газы эвакуироваться на юг, что вызвало критику со стороны ООН. С пятницы десятки тысяч мирных жителей бежали в южную часть анклава. В результате взрывов в секторе Газа, продолжавшихся сегодня утром, уже погибло более 2300 человек, и по меньшей мере 9700 получили ранения. В Израиле в результате атак ХАМАСа погибло 1400 человек.

Согласно наблюдателям ООН, ультиматумы Израиля об эвакуации севера сектора Газа привели к «массовой миграции» населения на юг палестинского анклава. В пятницу израильская армия объявила первый ультиматум, в котором Вооружённые силы Израиля потребовали 1,1 миллиона граждан, живущих на севере сектора Газа, одни сутки на то, чтобы они как можно скорее бежали на юг анклава.

С тех пор туда направляется постоянный поток людей на перегруженных автомобилях, грузовиках и прочих транспортных средствах. «Массовое движение с севера на юг сектора Газа продолжается с пятницы, сообщается в пресс-релизе Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ - орган Организации Объединенных Наций, образованный в декабре 1991 года по резолюции 46/182 Генеральной Ассамблеи Резолюция была направлена на укрепление ответных мер ООН на сложные чрезвычайные ситуации и природные бедствия, чем занимается Департамент по гуманитарным вопросам. В 1998 году в связи с реорганизацией, Департамент по гуманитарным вопросам был объединен с УКГВ, тем самым УКГВ стал центром ООН по крупным катастрофам. Его мандат был расширен, и также включает координацию гуманитарной помощи, разработку политики гуманитарной пропаганды).

«Гуманитарные партнерские организации сообщают, что число вынужденных переселенцев значительно возросло за последние 24 часа. Однако точное число неизвестно», — заявили в УКГВ.

В четверг, за день до первого ультиматума, в секторе Газа находилось более 423 000 перемещенных лиц. Около 64% из них находятся под опекой БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ) — агентство ООН, занимающееся помощью палестинским беженцам в Сирии, Ливане, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Агентство занимается организацией образования, здравоохранения и предоставлением социальных услуг.

Агентство БАПОР ответственно за поддержку палестинских беженцев, в 102 местах, обозначенных как центры временного пребывания.

Накануне Al Jazeera сообщила, что по шоссе Салах аль-Дина, главной автомагистрали сектора Газа, был нанесен удар. В результате погибли 70 мирных жителей, еще 150 ранены. По сведениям палестинской группировки ХАМАС, пострадали 200 человек. Минздрав Палестины сообщал о «большом количестве» погибших и раненых, среди которых женщины и дети. 

Тем временем Израиль готовится к наземному наступлению на севере Газы, направленному на уничтожение палестинского ополчения ХАМАС. 

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Также, в это воскресное утро израильская армия дала новую оценку количеству погибших солдат в результате атаки ХАМАС с утра субботы, 7 октября. По словам представителя военного ведомства, с тех пор погибли 279 израильских солдат. Кроме того,  представилель вооружённых сил Израиля заверил, что у боевиков в секторе Газа находится 126 заложников. Все они были похищены в прошлую субботу, когда случилось нападение боевиков ХАМАС на территорию Израиля.

#палестина #хамас #сектор газа #палестино-израильский конфликт #палестина и израиль
Источник: rbc.ru
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