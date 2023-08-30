Группа высокопоставленных офицеров в Габоне, сегодня ночью, 30 августа в 3:30 по местному времени, выступила с заявлением по главному телеканалу страны Gabon 24, об анулировании результатов президентских выборов

Стопкадр выступления военных по тв Gabon24

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Предыдущий президент Габона, Альбе́р Берна́р Бо́нго говорил: "Габон без Франции — как автомобиль без водителя. Франция без Габона — как автомобиль без топлива..."

Незадолго до своей гибели, основатель и руководитель ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин посетил ряд африканских стран, в основном бывшие французские колонии. О чём именно он договаривался с правительствами африканских стран по-прежнему неизвестно, но происходящее сейчас о многом говорит.

Несколькими днями ранее я уже писал о государственном перевороте в Нигер

И вот сегодня ночью в ещё одной африканской стране, как и в предыдущем случае, бывшей французской колонии, случился военный переворот. Группа высокопоставленных офицеров в Габоне, сегодня ночью, 30 августа в 3:30 по местному времени, выступила с заявлением по главному телеканалу страны Gabon 24, об аннулировании результатов президентских выборов и роспуске всего правительства. Об этом сообщает Reuters.

«Сегодня, 30 августа 2023 года, Силы обороны и безопасности, образовали Комитет по переходу и восстановлению институтов государственной власти, и действуя от имени Народа Габона, и гарантируем защиту институтов власти, решили положить конец нынешнему режиму и установить мир», — заявил один из военных в телеобращении.

Произошло смещение президента сразу же по окончанию выборов и объявлении о победе Али Бонго Ондимба, который находится у власти с 2009 года. В мировых СМИ пишут что формальным поводом стало то, что избранный президент объявил о своей победе за два часа до объявления официальных результатов, из-за того что выборы были фальсифицированы.

Республика Габон является слаборазвитым аграрным государством, живущее в основном за счёт экспорта природных ресурсов, таких как нефть (70% экспорта) и урановой руды. Основной покупатель урана является Франция чья энергетика на 70% зависит от этого природного ресурса. Франция мало того что покупала уран у Габона по бросовым ценам, так ещё и его добычей занимались французские компании, которые так же прибыль оставляли себе. Нужно ли говорить что такое положение вещей в скором времени поменяется?