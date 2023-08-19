Огонь, начавший распространение в минувший вторник, достиг размеров в 50 километров по ширине в эту пятницу вечером. В районе пришлось эвакуировать часть населения из районов Лас-Дехесас, Лос-Пеладос и Лас-Колорадас.

изображение с сайта lasexta.com

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5000 гектаров уже пострадали от пожара на Тенерифе, который все еще не удаётся взять под контроль, как сообщила сегодня поздно вечером Роза Давила, президент Совета острова Тенерифе. Беспрецедентный пожар уже охватил десять муниципалитетов на севере и юге острова, и справиться с ним на настоящий момент не представляется возможным.

Фернандо Клавихо, президент Канарских островов, также сообщил на пресс-конференции в 22:00 (по местному времени на Канарских островах), что день «прошел очень хорошо, но нам придется подождать и посмотреть, как будут развиваться события». Однако он указал, что огонь вышел за пределы района Чо Марсьяль и пламя уже достигло района Гуимар . По этой причине ему пришлось эвакуировать некоторые города в районах Лас-Дехесас, Лос-Пеладос и Лас-Колорадас. Также в районе Ла-Лагунетас сгорело несколько зданий.

Что касается Гуимара, технический руководитель отдела ЧС, Педро Мартинес отметил, что усилия будут сосредоточены на том, чтобы огонь не распространялся на этот фланг, и подчеркнул сложность орографии во многих местах, где сейчас бушует пожар.

Таким образом, лесной пожар, возникший в муниципалитете Арафо в прошлый вторник, продолжает бушевать и уже затронул 10 муниципалитетов и имеет периметр в 50 километров. На данный момент в зоне ЧС является такие муниципалитеты, как Арафо, Канделария, Эль-Росарио, Ла-Виктория, Ла-Матанса, Такоронте, Санта-Урсула, Эль-Саузаль, Ла-Оротава и Гуимар.

Ро́са Давила (президент Совета острова Тенерифе), со своей стороны, указала на то, что, этот пожар оказался «самым разрушительным за последние 40 лет». «Мы видим, что это был очень сложный пожар», — сказала она. «У нас по-прежнему есть несколько активных очагов горения … И может пострадать инфраструктура, которая нас беспокоит больше всего, — это водоснабжение и электроснабжение», — добавила она.

Не все это плохие новости, как объяснил президент Канарских островов на пресс-конференции, поскольку ограничение Ла Эсперанса было «полностью снято », хотя «некоторые ограничения движения остаются в силе».

С прошлого вторника пожар привел к превентивной эвакуации в общей сложности 4509 жителей. Пламя достигает 30 метровой высоты, а столб дыма достиг семи километров.