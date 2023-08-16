Валютный рынок России увидел стабилизацию курса доллара после резкого повышения ставки Центрального Банка до 12%. Это вызвало возникновение волнений на фоне ослабления национальной валюты, что побудило Президента России Владимира Путина намечать экстренную встречу с представителями Министерства Финансов.

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Курс доллара стабилизировался на уровне ₽95 после резкого повышения ставки Центрального Банка до 12%. На следующий день после этого решения, доллар продолжает торговаться в узком диапазоне на российском валютном рынке.

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Президент России Владимир Путин намечает экстренную встречу с представителями Министерства Финансов для обсуждения вопросов ужесточения валютного контроля на фоне резкого ослабления рубля. На сегодняшний день, 16 августа, валютные торги на Московской бирже открылись с курсом доллара на уровне ₽96,63 — это на 0,47% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии (₽97,07). В первые минуты торгов, курс евро также упал на 0,68%, достигнув отметки ₽105,3. До открытия основной торговой сессии в 10:00, курс доллара колебался в узком диапазоне между ₽96,9 и ₽97,5. В то же время, курс евро торговался в более широком диапазоне от ₽105,4 до ₽106,3. В соответствии с последними данными на 16:40 мск, курс доллара снизился до ₽95. В то же время, курс евро также снизился на 0,2% до ₽103,81. Эти изменения на валютном рынке России привлекают внимание и вызывают интерес у широкой аудитории.

Стабилизация курса доллара после решения ЦБ по ставке является важным сигналом для финансового рынка и отражает попытку достижения устойчивости в условиях ослабления рубля. Запланированная встреча Президента России с представителями Министерства Финансов указывает на важность обсуждения и принятия мер для ужесточения валютного контроля. Это может помочь повысить финансовую стабильность и контролировать дальнейшие колебания курсов валют