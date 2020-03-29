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Обзор беспроводных колонок Sven PS-240 и Sven PS-88

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Приветствую меломанов! В этом обзоре познакомимся сразу с двумя колонками от компании SVEN. Это модели SVEN PS-240 и PS-88. Они из одной линейки и отличаются только размером, выходной мощностью и объемом аккумулятора. Поэтому я решился поместить их в один обзор.

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Техническая информация Sven PS-240

  • Мощность 12 Вт (два динамика по 6 Вт)
  • Ёмкость аккумулятора 2000 mah
  • Защита от воды IPX7
  • Воспроизведение MicroSD и AUX вход
  • Поддержка TWS стереопары

Техническая информация Sven PS-88

  • Мощность 7 Вт (один динамик)
  • Ёмкость аккумулятора 1500 mah
  • Защита от воды IPX7
  • Воспроизведение MicroSD и AUX вход
  • Поддержка TWS стереопары

Что внутри коробочек?

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Классические для SVEN’а бело-голубые упаковки. Тут у нас и фоточка девайса и характеристики. На двух языках – это English и русский. Держать в руках приятно, подарить не стыдно. Но ничего сверхъестественного в упаковке нет.

Внутри:

  • Колонка SVEN;
  • AUX кабель;
  • Кабель MicroUSB для зарядки;
  • Карабин;
  • Мануал;
  • Гарантия.

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Обращаю внимание, что инструкции сделали универсальными сразу для двух колонок. Хотя какая разница, все равно их никто не читает ….

Изучаем экстерьер

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Внешний вид получился брутальный и агрессивный. Девайс всем своим видом показывает, что не боится воздействий окружающей среды. Решетки выполнены из пластика и демонстративно прикручены на грубые шестигранники. Торцевые части сделаны из резины или силикона. На правом торце есть «ухо» для крепления карабина. Ниже надписи SVEN за «гриллем» находится маленький светодиод для индикации.

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Сверху кнопки управления. Всего их три. Жаль не нашлось места для индикации заряда – она отображается только в статус-баре смартфона.

 

На левой части колонки у нас резиновая заглушка, которая скрывают за собой 

  • AUX разъем для подключения по проводу
  • слот для карт памяти MicroSD, 
  • разъем microUSB для зарядки

Снизу сделали прикольные ножки против скольжения и прямо на резине напечатали характеристики яркой белой краской.

Слушаем музыку! 

Переходим к самому важному для портативной колонки – это качество звучания. Несмотря на то, что у нас в обзоре сразу две колонки, воспроизведение музыки у них одинаковое. Все что будет ниже применимо для SVEN PS-240 и SVEN PS-88.

Я большой любитель электронной музыки, где особую роль занимает его величество бас. Транс, Хаус и драм’н’бейс явно не стоит включать на этой акустике. На максимальной громкости «низов» категорически не хватает и при этом колонка умудряется хрипеть от перегрузки, искажая при этом даже средние и высокие частоты. Уменьшение громкости до 80% почти не исправляет ситуацию. По моим ощущениям только на громкости 50% такого характера музыка оказывается «слушабельна». Поэтому SVEN PS-240 и SVEN PS-88 не самый лучший вариант для прослушивания современных ритмов. Тем не менее она отлично справится с аудиокнигами, подкастами и музыкальными жанрами, где низкие частоты не важны. Так же не забываем про подключение к ноутбуку по aux для увеличения громкости при просмотре киношек. У моего ASUS FX505DD довольно тихие динамики…

Автономность около 7 часов на одном заряде. Карты памяти поддерживаются в файловой системе FAT32. На момент написания обзора стоимость «большой» SVEN PS-240 составляет ~ 1600 рублей по Яндекс.Маркету, а стоимость «маленькой» SVEN PS-88 ~ 1150 рублей. Прайс более чем демократичный!

Видеообзор SVEN PS-240 и SVEN PS-88


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Теги

портативная колонка беспроводная колонка sven ps-240 sven ps-88 беспроводная акустика блютус колонка
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