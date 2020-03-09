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Мой взгляд на беспроводные наушники SVEN AP-B500MV

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Модель AP-B500MV от компании SVEN – герой сегодняшнего обзора. Уже на протяжении целого месяца я провожу в этих наушниках минимум 2 часа в день. Час с утра и час вечером в общественном транспорте. И до сих пор удивлен, как получилось сделать такой действительно сбалансированный девайс в скромном бюджете. Больше всего, конечно же, от крутого звука я был в шоке первые несколько дней, после «переезда» с внутриканальных TWS наушников. Далее вау эффект немного спадает. Но все равно получаешь удовольствие от AP-B500MV каждый день. Заинтриговал?

Важные технические характеристики

  • Диаметр излучателей: 40 мм
  • Частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц
  • Версия Bluetooth: 4.2
  • Сопротивление: 32 Ом
  • Автономность: 12 часов
  • Вес: 155 гр;
  • Актуальная цена: около 1500 рублей по Яндекс.Маркет

Что внутри коробки?

Наушники приходят в коробке из картона в корпоративных для SVEN бело-синих тонах. По стандарту есть изображение продукта и различные спеки. Комплектация состоит из:

  • Беспроводных наушников Sven AP-B500MV
  • Провода для зарядки microusb
  • Аудиокабеля 3.5 мм
  • Мануала и гарантийного талона

Скажу честно, что качество проводов довольно посредственное. Обычно такое кладут к китайским ноунеймам. Претензий к «бумажкам» нет. Опечаток нет и выполнено аккуратно.

Как выглядит?

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Все материалы отлично подобраны и приятны тактильно. Внешне наушники не выглядят дешево. Понятно, что за такую цену у нас будет искусственная кожа, а не настоящая. Но это не делает её хуже. Лайфхак – если искусственную кожу называть «эко» кожа, то это автоматически повысит ваш рейтинг среди окружающих хипстеров. В целом за качество сборки и материалы ставлю твердую пятерку.

У наушников складная конструкция. Верхняя часть чашек покрыта рельефной металлической пластиной и приятно холодит руку. Но при этом отлично собирает пыль. Размер оголовья можно регулировать. На пластиковых держателях чашек незаметно пропечатаны буквы “L” и “R” для обозначения левого и правого «уха».

Оголовье сверху имеет прикольную фактуру «пчелиные соты». Нижняя часть так же искусственная кожа, под которой чувствуется мягкая прокладка. Амбушюры полные и мягкие.

На правом «ухе» расположились три кнопки управления, microusb для зарядки, вход aux для подключения по проводу, маленькое отверстие с диодом и микрофон. Крайние кнопки, как всегда, отвечают за громкость и переключение треков. Центральная – это on\off, ответ на звонок и плей\пауза. Ход приятный с отчетливым кликом. Кстати, поскольку в SVEN AP-B500M есть микрофон, значит это не наушники (как я называл их весь обзор до этого момента), а гарнитура. В комментариях прошу меня не поправлять.

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Общий вид наушников – стильный и серьезный!

Как звучит и сидит на голове?

Начинаю докладывать непосредственно о впечатлениях! За этот прайс просто бомба. Маленький вес. Крепко сидят на голове и не спадают. Уверенная шумоизоляция от внешнего мира. Забегая вперед, скажу, что работает в обе стороны. Вы не слышите внешний мир. Плюс в общественном транспорте окружающие не будут слушать музыку вместе с вами.

Что касается звучания, сначала дисклеймер. Я предпочитаю слушать современную электронную музыку. Насколько мне известно для колонок и наушников это один из «легких» жанров. Гитарная музыка и прочая инструменталка обычно более сложна для аудиотехники.  Поэтому мне повезло =) Звуком я доволен на 100%. Приличный качающий бас. Панч! Чистая середина и верхние частоты. Никаких хрипов на максималке. Особенно после внутриканальных TWS наушников – разница со SVEN AP-B500M как небо и земля! Добавляем сюда отсутствие каких-то фоновых помех и «шипения», когда музыки нет, и так же отсутствие задержки при просмотре видео локально или на YouTube (в некоторых беспроводных наушниках бывает рассинхронизация речи и губ человека в видео, жутко бесит).

Бонусом получаем качественный звук при разговоре по телефону. Собеседники слышат вас четко. И вы его тоже. 

Время автономной работы – рабочая неделя (10 часов за пять дней) и еще остается ~ процентов 25. Очень неплохо!

Предусмотрено подключение по проводу комплектным кабелем через старый добрый 3.5 мм вход. Зачем? В этом случае звучание «питается» за счет подключенного девайса. Можно слушать с разряженной батареей. Разницы в качестве по проводу \ блютусу не заметил.

Подводим итоги

Сильные стороны:

  • Хороший звук
  • Строгий стильный вид
  • Адекватная цена

Слабые стороны:

  • Можно было бы поставить usb type c

SVEN AP-B500MV – это годные беспроводные наушники для повседневного использования. Подходит для музыки и просто «потребления контента». Отличная цена за хороший звук и качественные материалы изготовления.

Узнать цену SVEN AP-B500MV на Яндекс.Маркете

Видеообзор SVEN AP-B500MV


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