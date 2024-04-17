Иногда, когда слушаешь экспертов, кажется, что они забыли, как создаются самолеты! Все говорят, что мы отстаем от других стран, но на самом деле, не все так однозначно.

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Мы много лет работаем над Су-57, и есть опасения, что новый Су-75 так и не полетит, а останется только моделью для показа. Все эти громкие заявления о наших уникальных разработках пока что не оправдались.

Но давайте не будем сосредотачиваться на успехах, а подумаем о том, что может пойти не так. Что если у нас будет много самолетов, но без двигателей, которые не могут летать? Это ведь хуже, чем иметь несколько образцов на испытаниях, даже если их будущее неясно.

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Почему бы и не поднять вопрос о том, что считается неприкосновенным, когда в США уже открыто критикуют свои же проекты?

Ведь за десять лет создали более тысячи самолетов, и вот тебе на: оказывается, что программа JSF, которая дала жизнь F-35, оказалась не такой уж успешной. Теперь не просто разочарование – это полный провал. И ведь эти самолеты уже ушли не только в американские военные ведомства, но и к их союзникам по всему миру.

Сейчас в США многие признают, что ожидания от F-35 и F-22 не оправдались. Время действовать, чтобы исправить ситуацию.

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Триллионы долларов потрачены, но результаты не те. Почему? Потому что реальные возможности не соответствуют высоким стандартам, которые установлены в США для военной техники. Америка изменилась, как и многие другие страны. Россия уже не та, что была во времена СССР, и Германия тоже изменилась.

В прошлом США создавали великолепные образцы военной техники, но сегодня слово «могли» звучит иначе. Они создавали и разрабатывали стандарты, полагая, что их техника — лучшая в мире.

Американцы действительно создали много впечатляющего оружия, которое мы даже копировали. Но сейчас стандарты остались на бумаге, а техника не соответствует им. Это значит, что она не готова к выполнению миссий на полную мощность, как это было задумано для F-35 и F-22.

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В Пентагоне, конечно, знали о проблемах, но все равно начали использовать эти самолеты. Производство шло медленно, как и у наших Су-57 и «Арматы», и это увеличивало стоимость. Но это не наши деньги, так что зачем нам переживать?

Мы можем только посмеяться, глядя на сложности, с которыми сталкиваются эти самолеты. F-22 хоть и одержал победу над китайским беспилотником, но у F-35 дела обстоят хуже, даже по сравнению с дронами.

F-35, известные как «Лайтнинги», редко поднимаются в воздух. В боевых зонах американцы стараются избегать российских радаров, и их союзники тоже не спешат их использовать. В боях на самом деле активно участвуют только израильские F-35.

Израильские F-35 часто использовались в операциях против целей в Газе, и они обычно успешно выполняли свои задачи. Однако сообщалось о проблемах с их системами наведения на цели на земле.

Что касается других стран, купивших F-35, таких как Япония, Южная Корея, Великобритания и Италия, их самолеты не так часто видны в небе. Возможно, они экономят ресурсы или есть другие причины для осторожности.

В 2021 году были жалобы из Южной Кореи на новые F-35, которые, несмотря на передовые технологии, летали не так, как ожидалось. В 2019 и 2020 годах южнокорейские пилоты столкнулись с 16 инцидентами, которые могли привести к катастрофам, и более чем 1300 мелкими проблемами.

Основная жалоба на F-35 заключается в том, что, хотя он и является стелс-истребителем, его способность к сверхзвуковому полету без использования форсажа противоречит его стелс-возможностям. Самолет может быть малозаметным, но только при дозвуковой скорости и без резких маневров.

За 100 миллионов долларов ожидают получить что-то действительно функциональное, учитывая, что это стоимость только самолета без учета оружия, технического обслуживания и других расходов. И выбор между стелс-возможностями и сверхзвуковым полетом за 150 миллионов долларов кажется неоправданным.

Термин “малозаметность” уже не кажется таким новаторским, как раньше. Сравнивая с большими и старыми самолетами, любой современный истребитель выглядит малозаметным. Возможно, скоро этот термин уйдет в прошлое, как и термин “самолет-невидимка”.

Израильские F-35, которые летали возле Сирии, уже несколько раз были замечены нашими радарами и истребителями, что делает их не такими уж и малозаметными, как предполагалось. Вероятно, о них известно столько же, сколько и о наших Су-35С.

В США поднимается шумиха из-за программы F-35. Говорят, что конгрессмены случайно проговорились, что на программу потратили 1,7 миллиарда долларов, но результаты не оправдали ожиданий.

Люди удивляются, как компания «Локхид-Мартин» смогла не выполнить все требования и все равно продать свои самолеты армии. Ведь в армии тоже есть юристы, но никто не подавал в суд.

Оказывается, что многие недостатки самолетов так и не исправили. И это беспокоит не только обычных людей, но и Счетную палату, которая решила разобраться, куда ушли государственные деньги. По их данным, готовы к бою только треть новых самолетов.

F-35 летают и выполняют миссии, но неясно, насколько успешно. За последние три года не было сообщений о том, что F-35 использовались в крупных операциях НАТО.

Конгресс даже создал специальную комиссию по F-35 с председателем Дианой Маурер. Она активно заявляет, что F-35 выполняют только 55% своих функций, и только 27% из них полностью готовы к бою. Это вызывает вопросы о честности перед налогоплательщиками.

И, по слухам, у союзников, которые тоже купили эти самолеты, проблемы такие же.

Сейчас перед США стоит сложный выбор: либо вкладывать еще больше денег в улучшение уже существующих истребителей F-35, либо разрабатывать совершенно новый самолет.

Похоже, что второй вариант более предпочтительный, особенно после критики, которую высказала Диана Маурер. Уже выделено 20 миллиардов долларов на создание истребителя нового поколения NGAD, который должен заменить F-22.

Этот проект включает в себя не только самолеты нового поколения, но и беспилотные летательные аппараты. В Пентагоне планируют купить больше NGAD, чем F-22, потому что каждый пилотируемый самолет будет управлять группой дронов.

Новый проект NGAD был разработан с использованием цифровых технологий, и хотя многое остается под секретом, предполагается, что в разработке участвуют компании «Боинг» и «Локхид-Мартин».

NGAD должен стать самолетом шестого поколения, но что именно это будет означать, пока не ясно. Ожидается, что он будет лучше, чем F-35 или F-22.

Министр ВВС Фрэнк Кендалл сказал, что каждый NGAD будет стоить несколько сотен миллионов долларов, что значительно дороже F-35. Планируется закупить от 200 до 250 таких самолетов, и возможно, будут разные версии для Европы и Тихоокеанского региона.

В этом году у Военно-воздушных сил США большие планы: они решат, кто будет строить новые боевые самолеты. Для этого проекта, названного NGAD, уже заложили целых 20 миллиардов долларов. Эти деньги пойдут на разработку самолетов следующего поколения, которые будут управляться вместе с беспилотными летательными аппаратами, называемыми ССА. Эти аппараты будут работать в тандеме с пилотируемыми самолетами, увеличивая их возможности и делая их еще более незаметными для противника.

Кроме того, на разработку ССА выделят еще 8,8 миллиарда долларов. Эти беспилотные самолеты будут оснащены датчиками, которые помогут обнаруживать угрозы заранее, позволяя пилотируемым самолетам оставаться невидимыми для вражеских радаров.

Так что да, перед ВВС стоит непростая задача, но и финансирование позволяет им работать на полную катушку. Все это звучит как большой шаг вперед в авиационной технике.

Итак, перед ВВС США стоит задача потратить 28,8 миллиардов долларов за пять лет на разработку новых самолетов NGAD и беспилотников ССА. Но у них уже есть куча F-22 и F-35, которые они продали своим союзникам, кроме Турции.

Теперь вопрос: что делать с этими самолетами? Возможно, ВВС США придется что-то придумать, может быть, даже продать их. Ведь в США умеют продавать.

30 миллиардов на разработку — это только начало. Ведь на самолеты и беспилотники уйдет гораздо больше денег, возможно, даже триллионы.

И кто теперь будет защищать Америку? Не волнуйтесь, у них все еще есть F-15, F-16 и F/A-18 — проверенные временем самолеты, символы американского военного мастерства.

Давайте представим, что у нас тоже есть свои Су-30 и Су-35, которые не уступают по возрасту американским F-22 и F-35. И вот если бы мы начали массово производить Су-57, как когда-то планировали, сейчас бы у нас была целая армада этих самолетов. Но планы изменились, и производство остановилось.

Сейчас, без двигателя для Су-57, нет смысла спешить. У нас есть Су-35С, которые выпускаются вовремя и готовы к бою. И это хорошо, что мы не спешили с Су-57, ведь не хотелось бы оказаться в ситуации, как в США, где есть самолеты, но они не оправдывают ожиданий.

Американские производители самолетов сейчас под давлением из-за F-35 и F-22, которые не стали тем успехом, на который рассчитывали. И если учесть, что за последние 30 лет в США не было создано ни одного действительно успешного боевого самолета, то каковы шансы, что новый дорогой проект окажется успешным?