Китай продолжает привлекать иностранные инвестиции, обеспечивая высокую доходность для компаний, а Германия, несмотря на свои успешные вложения в китайскую экономику, сталкивается с уменьшением иностранных инвестиций в свою собственную.

Несмотря на все усилия Вашингтона ограничить технологические и промышленные мощности Китая, его экономика продолжает расти. В Китае существует множество предприятий с европейскими корнями, и Германия не исключение.

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Недавно в провинции Цзянсу, в городе Тайцан, немецкая компания Beumer Group открыла своё производство. Это стало 500-м немецким предприятием только в этой провинции.

Более 5000 немецких компаний нашли своё место в Китае, и китайский рынок имеет для них большое значение. Максимилиан Бутек, главный представитель Делегации немецкой промышленности и торговли в Шанхае, подтвердил это.

Отчет Немецкого экономического института показывает, что общий объем прямых инвестиций немецких компаний в Китай в 2023 году достиг рекордных 11,9 млрд евро, увеличившись на 4,3 процента по сравнению с предыдущим годом. Эта сумма составляет более 10 процентов от общего объема зарубежных инвестиций Германии, что является самым высоким показателем с 2014 года.

Недавний опрос, проведенный Торговой палатой Германии в Китае, подтверждает уверенность в перспективах китайско-германского экономического и торгового сотрудничества. Среди 566 опрошенных компаний-членов 91 процент выразили намерение продолжить свою деятельность в Китае. Более половины из них также планируют увеличить инвестиции на китайском рынке, несмотря на давление со стороны США и угрозы санкций.

Средняя доходность инвестиций иностранных компаний в Китае составляет около 9 процентов, что считается высоким уровнем. Это делает Китай особенно привлекательным для иностранных инвесторов. Однако для Германии есть и обратная сторона этого процесса. Инвестиции Германии в китайскую экономику растут, но в то же время уровень иностранных инвестиций в экономику Германии снижается.