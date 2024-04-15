Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

МиГ-21 против F-16 - румынская авиация делает ставку на американские истребители

Как Румыния перешла от использования советских истребителей МиГ-21 к американским F-16, несмотря на возможность модернизации своего старого авиапарка. Узнайте, почему румынские ВВС выбрали путь обновления своего военного флота за счет приобретения ‘подержанных’ F-16, и какие факторы повлияли на этот выбор, который стоил им столько же, сколько стоили новые самолеты четыре десятилетия назад.
+

реклама

В последние дни лета 2023 года, Норвегия решила подарить Украине универсальные истребители F-16AM/BM, как сообщили местные журналисты. На тот момент, только Нидерланды и Дания выразили желание сделать то же самое. Нидерланды планируют передать 42 истребителя, некоторые из которых, возможно, были ранее возвращены от американских частных компаний, которые использовали их для имитации врага в военных учениях. Дания, которая собирается отказаться от использования F-16 весной 2024 года, заявила о намерении передать 19 самолётов из своего арсенала, состоящего из 44 машин. В общей сложности, датчане хотят передать Украине 61 F-16.

реклама



Одиннадцать стран, включая Бельгию, Данию, Канаду, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Румынию, Великобританию и Швецию, в июле 2023 года дали обещание обучить украинских лётчиков управлению F-16 и впоследствии передать им эти самолёты. 18 августа Нидерланды и Дания получили разрешение от США на передачу истребителей. Ожидается, что 19 датских и 42 нидерландских F-16 будут переданы после того, как украинские пилоты завершат обучение. Скорее всего, процесс передачи уже начался.

7 июня 1975 года, на авиашоу в Париже, четыре страны-члены НАТО, объединённые в группу EPAF, заключили сделку на покупку 348 истребителей. Эти самолёты были распределены так: Бельгия получила 116, Дания - 58, Нидерланды - 102, а Норвегия - 72. Истребители собирали на двух заводах в Европе: один в Нидерландах, другой в Бельгии, где было изготовлено 184 и 164 самолёта соответственно. Компании из Норвегии и Дании тоже внесли свой вклад, производя части для крыльев F-16. Официальное производство началось 1 июля 1977 года, и первый европейский F-16А был собран 15 февраля 1978 года. После этого самолёты отправлялись в США для установки двигателей, а затем возвращались в Европу для окончательной сборки. Первые F-16 начали поступать в военно-воздушные силы Бельгии в январе 1979 года, а в Нидерландах - в июне того же года. В 1980 году Норвегия и Дания также получили свои истребители. Все европейские F-16A/B были произведены между 1978 и 1982 годами, последний из них - в феврале 1982 года. Это были самолёты серии Block 5/15.

Первые модели F-16A/B были оснащены радаром Westinghouse AN/APG-66. Позднее, модификации F-16 A/B Block 5/15 получили улучшенный радар APG-66(V)2, который мог обнаруживать вражеский самолёт МиГ-21 на расстоянии до 83 км сверху и до 56 км снизу. Срок службы этих самолётов составлял 8000 часов полёта, и большинство из них уже приближались к этому пределу, с налётом от 7000 до 7500 часов.

реклама



В середине 90-х годов, самолёты прошли модернизацию, включая замену двигателей на модель F100-PW-200E с ресурсом в 4000 часов. После модернизации их стали называть F-16AM/BM. Также они получили новое оборудование для управления ракетами AIM-120 AMRAAM, что позволило использовать как ракеты ближнего действия AIM-9 Sidewinder, так и ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM. Но даже с самыми современными ракетами AIM-120D, самолёт не мог использовать их на полную дальность, так как радар мог автоматически сопровождать цель только на 75% от максимальной дальности обнаружения. Радар AN/APG-66(V)2 мог одновременно отслеживать до 8 целей и атаковать одну из них. По боевым характеристикам, эти F-16 были сопоставимы с первыми моделями МиГ-29, оснащёнными ракетами Р-27.

Сейчас в норвежских ВВС есть 30 боевых F-16AM, 5 учебных F-16BM и 28 современных F-35A. F-16AM/BM были доставлены из США между 1979 и 1981 годами. Были планы на капитальный ремонт F-16AM/BM с 2014 года, чтобы продлить их службу с 8000 до 12000 часов полёта, но из-за высокой стоимости решили вместо этого быстрее купить F-35. Норвегия хочет к 2025 году иметь 52 F-35 от США. В Дании уже приземлились первые четыре F-35 14 сентября на базе Скридструп, всего Дания купила 27 F-35, чтобы заменить F-16.

В начале 2010-х, страны Западной Европы начали продавать свои старые самолёты, чтобы освободить место для новых F-35. Страны Восточной Европы покупали эти старые самолёты, чтобы заменить свои устаревшие МиГ-21/-23/-29 и Су-20/-22. Интересно, что они продавались по цене 15 миллионов долларов за штуку — столько же, сколько стоили новые в 1979-1981 годах. Сейчас новый F-16 Block 70/72 стоит 60 миллионов долларов. Это называется инфляция!

Румыния была одной из первых стран, которая начала покупать старые истребители из Европы. Они приобрели 12 F-16A/B от португальских ВВС, выпущенных в 1979 году, и ввели их в строй в 2016-2017 годах, а затем добавили ещё 5 в 2020-2021 годах. Эти самолёты были относительно мало использованы португальцами, поэтому, несмотря на возраст, они были в хорошем состоянии с налётом в 3500-4000 часов. Румыны смогли купить их за 10 миллионов долларов каждый, что на треть дешевле обычной цены. Однако, поскольку эти самолёты не прошли половину своего ресурса, им не делали капитальный ремонт и замену двигателей, так что румынам всё равно придётся вложиться в новые двигатели.

реклама



Между 1995 и 2002 годами, румынская компания Aerostar в сотрудничестве с израильской Elbit Systems модернизировала 111 МиГ-21 румынских ВВС. Из них 71 был преобразован в штурмовик LanceR A, 14 в учебно-тренировочный LanceR B, и 26 в тактический истребитель LanceR C. Все МиГ-21 должны были быть выведены из эксплуатации к 2024 году. После покупки ещё 32 бывших в употреблении F-16 у Норвегии, румынские ВВС планируют заменить МиГ-21 на две новые эскадрильи F-16. Первая эскадрилья F-16 была сформирована в 2021 году после получения последней партии F-16 от Португалии.

Радар EL/M-2032 был разработан для истребителя IAI Lavi, но его также установили на многие другие самолёты, включая румынские МиГ-21 “Лансер”, модернизированные чилийские F-5, индийские “Ягуар-М” и 54 обновлённых турецких “Фантома”. Этот радар выпущен в количестве не менее 250 штук и предлагался как часть модернизации для разных типов самолётов, включая южноафриканский “Чита” и китайский Чэнду J-10. Он может обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 148 км и морские или наземные - до 296 км, отслеживать до 48 целей одновременно и направлять ракеты на восемь из них.

Йоав Тургеман, вице-президент IAI и генеральный директор ELTA, выразил свою радость и благодарность за то, что клиенты считают их радары лучшими в классе, отметив, что многорежимный радар EL/M-2032 - это универсальное устройство, которое выполняет разные задачи и обеспечивает пилотам всю необходимую информацию для полной осведомлённости о ситуации в полёте.

Радар EL/M-2032 удваивает дистанцию, на которой ракеты AIM-120 AMRAAM могут быть использованы, достигая 120 км в верхней и 80 км в нижней полусфере, что значительно превосходит возможности старого радара AN/APG-66(V)2.

реклама



В период с 1960-х по 1980-е годы, советская авиационная промышленность выпускала от 1000 до 1500 истребителей ежегодно, включая различные модели: Су-15, МиГ-21, Су-7Б, Су-17М/М2/М3/М4, Су-24, МиГ-23, МиГ-25 и МиГ-27. Это позволяло ВВС и ПВО СССР полностью обновлять свой авиапарк каждые десять лет, совпадая с переходом на новое поколение истребителей. Было редко встретить самолёты старше 15-20 лет, за исключением отдалённых уголков страны. Например, МиГ-19П служили до 1980 года в Туркмении, но это было скорее исключение. Советские лётчики обычно налетывали до 150 часов в год в ВВС и до 250 часов в ПВО. Срок службы советских истребителей составлял около 2500 часов, хотя иногда встречались и другие данные, но на практике самолёты редко превышали этот лимит. Эти цифры часто были приблизительными и не всегда соответствовали реальному состоянию вещей.

В 70-х годах на базе Нэллис в США было создано 57-е авиакрыло, которое использовало захваченные советские самолёты. Всё о нём было секретно до 1990 года, когда оно было расформировано.

Компания General Electric занималась ремонтом двигателей этих самолётов, и благодаря этому выяснилось, что двигатели и кузов МиГ-21Ф могут прослужить до 8000 часов, в то время как американский «Фантом» - до 6000 часов.

В 2018 году Хорватия решила купить 12 израильских F-16, чтобы заменить старые МиГ-21. А Словакия купила 14 F-16, чтобы заменить свои МиГ-29, и передала оставшиеся МиГ-29 Украине.

К 2022 году у Румынии было 28 истребителей МиГ-21, которые были выведены из строя в мае 2023 года. Если бы румыны заменили крылья и стабилизаторы, как это сделали французы с их “Миражами”, и установили новый двигатель вместо старого, эти “МиГи” могли бы летать дальше на 25% и быстрее, достигая скорости до 2,3 Маха (2440 км/ч) на высоте 11 000 метров. В отличие от F-16A, который из-за своего дизайна не мог достичь такой скорости, его максимум был 1,6 Маха (1700 км/ч).

Вместо того чтобы потратить 5 миллионов долларов на модернизацию каждого самолёта и получить отличный тактический истребитель, Румыния решила купить старые американские F-16 за 15 миллионов долларов каждый, что было ценой новых самолётов 40 лет назад.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

военные технологии f-16 военная авиация военные контракты миг-21 авиационная история американо-румынские отношения ввс румынии восточноевропейская безопасность модернизация истребителей оборонная стратегия
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406)
4
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
4
Обзор и тестирование процессорного кулера APNX AP1-V
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Gaming Plus WIFI
4
Обзор и тестирование смартфона Honor X9b 5G
4
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
16
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
17
Обзор продукции Streamplify: выбор продвинутого блогера
7
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
12
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинские ресурсы сообщают о взятии российской армией Богдановки
6
В России построят первый за последние десятилетия станкостроительный завод
31
В России достроят автодорогу к тихоокеанским портам, которую строили 15 лет
3
Иран запустил сверхзвуковые ракеты в направлении Израиля
1
«Хезболла» провела массированный обстрел Израиля ракетами РСЗО
+
Эксперт Криволап назвал три достоинства ракеты Х-69, поразившей Трипольскую ТЭС
1
Чем Radeon RX 7900 XTX лучше GeForce RTX 4090, и почему нормальному геймеру не нужен флагман NVIDIA
78
ВСУ без западных поставок оружия придется отсупать, а Украина лишится земель до реки Днепр
+
Солнечные модули на крышах могут полностью обеспечить мировые потребности в электроэнергии
5
Нидерланды временно закрывают посольство в Иране из-за напряженности в регионе
1
Украинские военные корабли начнут действовать из базы в Портсмуте, Англия
7
Google Фото с ИИ теперь доступно всем устройствам на Android
1
Российская многоразовая ракета-носитель Амур-СПГ будет готова к старту в 2030 году
2
Новая гиперзвуковая ракета Mako будет запускаться с самолета F-35
5
НАСА показывает фото космического корабля, который доставит людей к Луне
3
Шольц назвал условия для возобновления переговоров с Путиным
7
В Сети появились кадры уничтожения очередной переданной Украине пусковой установки и РЛС ЗРК IRIS-T
+
Западные страны отказываются отправлять на Украину свои системы ЗРК Patriot
2
Многослойная броня российских танков состоит из слоев парафина, кевлара, керамзита
+
Телефоны OnePlus и Oppo скоро оснастят ИИ
+

Популярные статьи

Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
85
Почему геймеры всё ещё используют мониторы 1080р, и стоит ли покупать видеокарту за 70 000р
131
Краткий обзор трех посредственных фильмов ужасов, вышедших в 2023 году
2
Как я играл в Genshin Impact три дня, и можно ли нормально играть без доната
76
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
133
Подводим итоги вчерашнего «удара возмездия» Ирана по территориям Израиля
19
Asia Times: Баланс сил между США, Индией и Китаем находится под угрозой
23
Как спастись от летней жары — обзор способов
5
ChatGPT «поумнел» с обновлением и вернул себе лидерство
1
Итоги гоночного уик-энда 13-14 апреля
+

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
08:24
Нужно туда термодатчик приматывать с сиреной
Названа примерная дата выхода RTX 5090 и RTX 5080
Serezhka
08:23
У меня NAS на антресоли стоит жужжит своими двумя HDD в RAID1 (зеркало), все архивы и всю долговременную информацию скидываю туда, особо важные данные синхронизирую с облачным хранилищем, в компе оста...
Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
Serezhka
08:19
Я тоже не понимаю этих хомяков. У одного моего друга весь рабочий стол в ярлыках от стимовских игр и он периодически начинает убеждать свою жену что из семейного бюджета необходимо потратить очередную...
Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
Serezhka
08:13
Обоссанный бублик высосал очередную муть из своего пальца ради рекламных ссылок.
Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
[RL]Max
08:07
Почему нет смысла? 4090 на гарантии ещё 2 года, выросла прилично в цене и если 5090 покажет хорошую производительность можно будет продать 4090 и с доплатой взять 5090
Почему я не буду покупать себе RTX 5090
Serezhka
08:06
Ну вот я тоже везде читаю про горящие разъёмы у 4ххх-серии видеокарт от Нвидия, но у двух моих друзей 4090 уже почти год - ни у одного ничего не сгорело, один купил себе кастомный провод, чтобы без из...
Названа примерная дата выхода RTX 5090 и RTX 5080
[RL]Max
08:03
Чушь. RTX 4090 покупают и те, кто просто любит железо, игры и красивую картинку с высоким фпс. 4к-144 наше все
Почему я не буду покупать себе RTX 5090
Serezhka
08:02
Гнилобайт с каждым годом становится всё хуже и хуже.
Названа примерная дата выхода RTX 5090 и RTX 5080
[RL]Max
08:00
Ну.... Это база
Почему я не буду покупать себе RTX 5090
[RL]Max
07:58
Нелепое решение
Почему я не буду покупать себе RTX 5090
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем