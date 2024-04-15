В последние дни лета 2023 года, Норвегия решила подарить Украине универсальные истребители F-16AM/BM, как сообщили местные журналисты. На тот момент, только Нидерланды и Дания выразили желание сделать то же самое. Нидерланды планируют передать 42 истребителя, некоторые из которых, возможно, были ранее возвращены от американских частных компаний, которые использовали их для имитации врага в военных учениях. Дания, которая собирается отказаться от использования F-16 весной 2024 года, заявила о намерении передать 19 самолётов из своего арсенала, состоящего из 44 машин. В общей сложности, датчане хотят передать Украине 61 F-16.

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Одиннадцать стран, включая Бельгию, Данию, Канаду, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Румынию, Великобританию и Швецию, в июле 2023 года дали обещание обучить украинских лётчиков управлению F-16 и впоследствии передать им эти самолёты. 18 августа Нидерланды и Дания получили разрешение от США на передачу истребителей. Ожидается, что 19 датских и 42 нидерландских F-16 будут переданы после того, как украинские пилоты завершат обучение. Скорее всего, процесс передачи уже начался.

7 июня 1975 года, на авиашоу в Париже, четыре страны-члены НАТО, объединённые в группу EPAF, заключили сделку на покупку 348 истребителей. Эти самолёты были распределены так: Бельгия получила 116, Дания - 58, Нидерланды - 102, а Норвегия - 72. Истребители собирали на двух заводах в Европе: один в Нидерландах, другой в Бельгии, где было изготовлено 184 и 164 самолёта соответственно. Компании из Норвегии и Дании тоже внесли свой вклад, производя части для крыльев F-16. Официальное производство началось 1 июля 1977 года, и первый европейский F-16А был собран 15 февраля 1978 года. После этого самолёты отправлялись в США для установки двигателей, а затем возвращались в Европу для окончательной сборки. Первые F-16 начали поступать в военно-воздушные силы Бельгии в январе 1979 года, а в Нидерландах - в июне того же года. В 1980 году Норвегия и Дания также получили свои истребители. Все европейские F-16A/B были произведены между 1978 и 1982 годами, последний из них - в феврале 1982 года. Это были самолёты серии Block 5/15.

Первые модели F-16A/B были оснащены радаром Westinghouse AN/APG-66. Позднее, модификации F-16 A/B Block 5/15 получили улучшенный радар APG-66(V)2, который мог обнаруживать вражеский самолёт МиГ-21 на расстоянии до 83 км сверху и до 56 км снизу. Срок службы этих самолётов составлял 8000 часов полёта, и большинство из них уже приближались к этому пределу, с налётом от 7000 до 7500 часов.

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В середине 90-х годов, самолёты прошли модернизацию, включая замену двигателей на модель F100-PW-200E с ресурсом в 4000 часов. После модернизации их стали называть F-16AM/BM. Также они получили новое оборудование для управления ракетами AIM-120 AMRAAM, что позволило использовать как ракеты ближнего действия AIM-9 Sidewinder, так и ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM. Но даже с самыми современными ракетами AIM-120D, самолёт не мог использовать их на полную дальность, так как радар мог автоматически сопровождать цель только на 75% от максимальной дальности обнаружения. Радар AN/APG-66(V)2 мог одновременно отслеживать до 8 целей и атаковать одну из них. По боевым характеристикам, эти F-16 были сопоставимы с первыми моделями МиГ-29, оснащёнными ракетами Р-27.

Сейчас в норвежских ВВС есть 30 боевых F-16AM, 5 учебных F-16BM и 28 современных F-35A. F-16AM/BM были доставлены из США между 1979 и 1981 годами. Были планы на капитальный ремонт F-16AM/BM с 2014 года, чтобы продлить их службу с 8000 до 12000 часов полёта, но из-за высокой стоимости решили вместо этого быстрее купить F-35. Норвегия хочет к 2025 году иметь 52 F-35 от США. В Дании уже приземлились первые четыре F-35 14 сентября на базе Скридструп, всего Дания купила 27 F-35, чтобы заменить F-16.

В начале 2010-х, страны Западной Европы начали продавать свои старые самолёты, чтобы освободить место для новых F-35. Страны Восточной Европы покупали эти старые самолёты, чтобы заменить свои устаревшие МиГ-21/-23/-29 и Су-20/-22. Интересно, что они продавались по цене 15 миллионов долларов за штуку — столько же, сколько стоили новые в 1979-1981 годах. Сейчас новый F-16 Block 70/72 стоит 60 миллионов долларов. Это называется инфляция!

Румыния была одной из первых стран, которая начала покупать старые истребители из Европы. Они приобрели 12 F-16A/B от португальских ВВС, выпущенных в 1979 году, и ввели их в строй в 2016-2017 годах, а затем добавили ещё 5 в 2020-2021 годах. Эти самолёты были относительно мало использованы португальцами, поэтому, несмотря на возраст, они были в хорошем состоянии с налётом в 3500-4000 часов. Румыны смогли купить их за 10 миллионов долларов каждый, что на треть дешевле обычной цены. Однако, поскольку эти самолёты не прошли половину своего ресурса, им не делали капитальный ремонт и замену двигателей, так что румынам всё равно придётся вложиться в новые двигатели.

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Между 1995 и 2002 годами, румынская компания Aerostar в сотрудничестве с израильской Elbit Systems модернизировала 111 МиГ-21 румынских ВВС. Из них 71 был преобразован в штурмовик LanceR A, 14 в учебно-тренировочный LanceR B, и 26 в тактический истребитель LanceR C. Все МиГ-21 должны были быть выведены из эксплуатации к 2024 году. После покупки ещё 32 бывших в употреблении F-16 у Норвегии, румынские ВВС планируют заменить МиГ-21 на две новые эскадрильи F-16. Первая эскадрилья F-16 была сформирована в 2021 году после получения последней партии F-16 от Португалии.

Радар EL/M-2032 был разработан для истребителя IAI Lavi, но его также установили на многие другие самолёты, включая румынские МиГ-21 “Лансер”, модернизированные чилийские F-5, индийские “Ягуар-М” и 54 обновлённых турецких “Фантома”. Этот радар выпущен в количестве не менее 250 штук и предлагался как часть модернизации для разных типов самолётов, включая южноафриканский “Чита” и китайский Чэнду J-10. Он может обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 148 км и морские или наземные - до 296 км, отслеживать до 48 целей одновременно и направлять ракеты на восемь из них.

Йоав Тургеман, вице-президент IAI и генеральный директор ELTA, выразил свою радость и благодарность за то, что клиенты считают их радары лучшими в классе, отметив, что многорежимный радар EL/M-2032 - это универсальное устройство, которое выполняет разные задачи и обеспечивает пилотам всю необходимую информацию для полной осведомлённости о ситуации в полёте.

Радар EL/M-2032 удваивает дистанцию, на которой ракеты AIM-120 AMRAAM могут быть использованы, достигая 120 км в верхней и 80 км в нижней полусфере, что значительно превосходит возможности старого радара AN/APG-66(V)2.

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В период с 1960-х по 1980-е годы, советская авиационная промышленность выпускала от 1000 до 1500 истребителей ежегодно, включая различные модели: Су-15, МиГ-21, Су-7Б, Су-17М/М2/М3/М4, Су-24, МиГ-23, МиГ-25 и МиГ-27. Это позволяло ВВС и ПВО СССР полностью обновлять свой авиапарк каждые десять лет, совпадая с переходом на новое поколение истребителей. Было редко встретить самолёты старше 15-20 лет, за исключением отдалённых уголков страны. Например, МиГ-19П служили до 1980 года в Туркмении, но это было скорее исключение. Советские лётчики обычно налетывали до 150 часов в год в ВВС и до 250 часов в ПВО. Срок службы советских истребителей составлял около 2500 часов, хотя иногда встречались и другие данные, но на практике самолёты редко превышали этот лимит. Эти цифры часто были приблизительными и не всегда соответствовали реальному состоянию вещей.

В 70-х годах на базе Нэллис в США было создано 57-е авиакрыло, которое использовало захваченные советские самолёты. Всё о нём было секретно до 1990 года, когда оно было расформировано.

Компания General Electric занималась ремонтом двигателей этих самолётов, и благодаря этому выяснилось, что двигатели и кузов МиГ-21Ф могут прослужить до 8000 часов, в то время как американский «Фантом» - до 6000 часов.

В 2018 году Хорватия решила купить 12 израильских F-16, чтобы заменить старые МиГ-21. А Словакия купила 14 F-16, чтобы заменить свои МиГ-29, и передала оставшиеся МиГ-29 Украине.

К 2022 году у Румынии было 28 истребителей МиГ-21, которые были выведены из строя в мае 2023 года. Если бы румыны заменили крылья и стабилизаторы, как это сделали французы с их “Миражами”, и установили новый двигатель вместо старого, эти “МиГи” могли бы летать дальше на 25% и быстрее, достигая скорости до 2,3 Маха (2440 км/ч) на высоте 11 000 метров. В отличие от F-16A, который из-за своего дизайна не мог достичь такой скорости, его максимум был 1,6 Маха (1700 км/ч).

Вместо того чтобы потратить 5 миллионов долларов на модернизацию каждого самолёта и получить отличный тактический истребитель, Румыния решила купить старые американские F-16 за 15 миллионов долларов каждый, что было ценой новых самолётов 40 лет назад.