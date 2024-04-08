Samsung представляет новую функцию Magnetic Lasso в своем приложении Photo Editor.

В приложении Samsung Photo Editor для смартфонов Galaxy появилась новая функция, которая помогает лучше выделять и удалять ненужные объекты на фото. Это как волшебный ластик, который теперь может “прилипать” к краям объектов, делая выделение более точным. Этот инструмент был доступен с самого начала у серии Galaxy S21 и отличается от других новых функций, таких как “Генеративное редактирование”.

реклама

Главная сложность при удалении чего-то с фото на телефоне - это сделать это аккуратно, потому что обычно приходится пользоваться пальцами, а не стилусом. Это может привести к неточностям и искажениям на картинке. Также автоматические инструменты, которые должны помочь выделить объект, иногда могут ошибаться и не захватывать его полностью.

Magnetic Lasso автоматически корректирует вашу линию, чтобы она плотно прилегала к границам объекта, даже если ваша рука дрогнула. Таким образом, вы можете легко отделить нужный объект от фона, не беспокоясь о возможных ошибках.

Теперь, когда вы включите эту функцию, линии выделения будут автоматически следовать контурам объектов. Если вам больше нравится старый способ, вы можете отключить новую функцию и использовать классический инструмент удаления объектов. Вы найдете эту опцию в верхнем правом углу экрана, когда откроете инструмент.

По информации от SamMobile, обновление с новой функцией уже доступно в последней версии приложения Samsung Photo Editor (3.4.21.41), но пока не для всех пользователей в Galaxy Store. Если не хотите ждать, можно скачать обновление вручную с сайта APK Mirror. Скоро эта функция станет доступна для всех совместимых моделей Galaxy.