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alice_efremova
Google экспериментирует с нижней панелью в своих приложениях
Новый уровень удобства и доступности ожидает с обновлением Gemini и переработанным дизайном.

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Google разрабатывает множество удобных программ, и часто обновляет внешний вид своих сервисов. В последнее время в компании работают над обновлением для своего поискового приложения на Android-устройствах. Это приложение - не просто место для ввода запросов, но и портал для доступа к различным функциям Google.

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Сейчас Google испытывает новую функцию под названием Gemini. Открыв приложение и активировав режим Gemini, пользователи смогут использовать новые возможности помощника Gemini. Этот помощник можно будет вызвать голосом и попросить его помочь с задачами на смартфоне. Google надеется, что Gemini станет хорошей заменой существующему Google Assistant.

Мало того, Google планирует добавить нижнюю панель в свои приложения. Когда мы открываем приложение Google, обычно сверху видим место для ввода запросов, а под ним - наши последние поиски. Если мы тапаем по иконке Google, перед нами открывается страница с поисковой строкой, которая всегда располагается у самого верха.

Но по последним данным, Google может планировать переместить эту строку еще ниже. Судя по одному из скриншотов, поисковая строка может стать частью нижней панели приложения. Таким образом, она окажется над такими кнопками, как “Обзор”, “Поиск” и “Сохраненные”, которые расположены в самом низу экрана.

С каждым годом смартфоны становятся все больше, и теперь, когда они почти достигли размера 7 дюймов, стало труднее всего дотянуться до верхней части экрана. Разработчики телефонов придумали несколько уловок, чтобы облегчить нам жизнь: можно свайпом вызвать уведомления или сделать экран поменьше, чтобы все было под рукой.

Так вот, разработчики приложения Google Search тоже решили пойти нам навстречу. Они думают о том, чтобы опустить поисковую строку пониже, чтобы нам было удобнее ею пользоваться. Если вы любите гуглить и не хотите каждый раз тянуться к верху телефона, скоро станет намного проще.

Google внедряет нововведения, которые мы можем увидеть на картинках в магазине приложений. На одной из них видно, что поисковая строка обрамлена как таблетка, и это изменение может сделать использование приложения более удобным.

Это обновление призвано унифицировать оформление всех сервисов Google, чтобы они выглядели схоже. Это часть дизайна Material You, который Google представил в 2021 году и продолжает совершенствовать.

Пока что Google только проверяет, как эти изменения будут работать. Неизвестно, станут ли они частью окончательной версии приложения, так что нам остается только ждать официального подтверждения Google.

#смартфоны #google #android #обновление #дизайн #gemini #поисковая система #пользовательский интерфейс #удобство #material you
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