Серия сбоев связи на смартфонах Pixel: пользователи сообщают о пропущенных звонках и задержках в СМС. Google ищет решение проблем, возникших после мартовского обновления 2024 года. Временное решение включает перезапуск Wi-Fi и функции Wi-Fi-звонков.

Многие шутят, что смартфоны уже не служат для звонков, но это не так. Несмотря на надоедливые звонки с рекламой, есть много веских причин держать телефон подключенным к сети. Даже с развитием интернет-сервисов, обычные звонки и СМС остаются важной частью нашей жизни в 2024 году.

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Если ваш смартфон Pixel вдруг перестанет стабильно работать в сети, это может доставить немало хлопот. Такая проблема, к сожалению, не редкость среди пользователей Pixel — многие жалуются на неполадки со связью именно сейчас.

Согласно Android Authority, пользователи всё чаще сообщают о проблемах со своими Pixel. Они упускают звонки, которые без предупреждения отправляются на голосовую почту, а СМС приходят все сразу, а не по одному. Эта неприятность касается разных моделей Pixel, в том числе Pixel 7a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 8 и Pixel 8 Pro.

На форуме поддержки Google, где обсуждаются эти сбои, люди пишут, что после обновления в марте 2024 года у них начались проблемы. Они думают, что и апрельское обновление не решит эти неприятности. Один пользователь даже написал, что обновление повредило систему IMS (это такая система, которая помогает телефону общаться), и из-за этого у Pixel стали проблемы со связью. Есть комментарий, где человек пишет, что из-за проблем с СМС он чуть не перешел на iPhone, и спрашивает у Google: “Вы меня вообще читаете?”

Точная причина, по которой смартфоны Pixel сталкиваются с сетевыми проблемами, неизвестна, и не все владельцы Pixel столкнулись с этим. Тем не менее, достаточно много людей испытывают эти неприятности, чтобы Google обратила на это внимание. Я уже написала в Google, чтобы узнать больше о ситуации, и обязательно поделюсь новостями, как только получу ответ.

Временный способ решения проблемы со связью на Pixel - это выключить Wi-Fi и снова включить, а также перезапустить функцию Wi-Fi-звонков. Это может помочь восстановить звонки и СМС, но, к сожалению, только на короткое время, потому что проблема скорее всего вернется.



