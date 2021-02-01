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В конце прошлого года были анонсированы умные часы Amazfit GTR 2, пришедшие на смену популярной модели Amazfit GTR и поддерживающие новые функции. Новинка имеет шикарный дизайн, не уступающий премиальным образцам топового сегмента, AMOLED-дисплей диагональю 1,39 дюйма с разрешением 454×454 пикселей, улучшенный датчик частоты сердечных сокращений BioTracker PPG 2 второго поколения, голосовой модуль для совершения звонков и прослушивания музыки и многое другое

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Характеристики:

- Производитель – Huami

- Бренд – Amazfit

- Модель – GTR 2

- Материал корпуса – алюминиевый сплав

- Ремешок – силикон (ширина 22 мм)

- Экран – AMOLED 1,39 дюйма, разрешение 454×454 пикселей (326 PPI)

- Защита – 3D Corning Gorilla с олеофобным покрытием

- Водонепронецаемость – IP68 (5 АТМ)

- Модули – BT5.0/BLE, GPS + GLONASS, датчик BioTracker 2 PPG, Wi-Fi

- Аккумулятор – 471mah (Li-Ion)

- Автономность – 14/38 дней

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Упаковка:





Умные часы Amazfit GTR 2 поставляются в презентабельной коробке светлых тонов:

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Внутри традиционно имеется еще одна коробочка, представляющая собой своеобразный защитный бокс, оберегающая часы и аксессуары при транспортировке:

Комплектация помимо самих часов включает док-станцию для зарядки и инструкцию на нескольких языках, включая русский:

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Дополнительно приобретать ничего не нужно, все доступно для работы «из коробки».





Внешний вид:





Часы Amazfit GTR 2 были анонсированы в конце 2020 года и пришли на смену популярной модели GTR, обладателем которых я уже являюсь на протяжении года. Новинка имеет монолитный дизайн с трехмерным стеклом, которое плавно переходит в металлический корпус, улучшает визуальную эстетику часов и расширяет зону видимости:

Дизайн часов классический, выглядят они просто шикарно:

В отличие от модели GTR, которая выпускалась в двух типоразмерах 42 мм и 47 мм с тремя типами корпусов (сталь, алюминиевый или титановый сплавы), новинка GTR 2 выпускается только размером 47 мм в алюминиевом (Sport Edition) или стальном корпусе (Classic Edition):

С чем связано отсутствие компактной версии на 42 мм я сказать не могу, но на мой взгляд, компания может лишиться потенциальных покупателей с худощавым телосложением, у которых на худенькой руке 47 мм часы не очень то и смотрятся. По крайней мере, модели GTR 42 мм пользовались спросом у женской аудитории, а вот что будет с новинкой пока не понятно.

На обзоре вариант с анодированным корпусом из алюминиевого сплава (версия Sport). Часы гораздо легче моих предыдущих (GTR 47 мм титан) и порой кажется, что на запястье их просто нет. Прошлые нравились именно своим весом, ощущалась некая «солидность» и надежность.

Эргономика и органы управления остались аналогичные. Для управления всем функционалом предусмотрены две механические кнопки управления:

Верхняя кнопка открывает меню приложений, а нижняя меню тренировок.

С обратной стороны имеются различные биодатчики, позволяющие выполнять круглосуточный мониторинг сердцебиения, отслеживать уровень стресса и содержание кислорода в крови:

Помимо датчиков на обратной стороне корпуса можно заметить вырез для динамика и микрофон, благодаря которым можно разговаривать по телефону (при сопряжении со смартфоном) или слушать музыку:

Даже несмотря на наличие динамиков и микрофонов, смарт-часы имеют прекрасную влагозащиту и остаются водонепроницаемыми на глубине до 50 метров:

Как это реализовано я не в курсе, но впечатляет.

На руке сидят прекрасно, даже несмотря на мое тонкое запястье:

Вообще, в жизни делового человека часы занимают особую нишу, придавая больше значимости и солидности образу. Данные модели прекрасно справляются с этими задачами, при этом обладают внушительным функционалом, позволяя контролировать не только свое здоровье, но и пользоваться мультимедийными возможностями.





Экран:





В умных часах Amazfit GTR 2 установлен шикарный AMOLED-дисплей диагональю 1,39 дюйма и разрешением 454×454 пикселей, плотность пикселей составляет 326 PPI. Поверх дисплея имеется защитное стекло 2,5D с олеофобным покрытием:

Углы обзора потрясающие:

Что касается контрастности, то даже при ярком солнечном свете изображение читаемое. Яркости предостаточно, можно использовать часы и в качестве подсветки:





Ремешок:





По умолчанию умные часы поставляются со стандартным силиконовым ремешком в цвет корпуса:

Ширина ремешка составляет 22 мм, подойдут любые другие:

Ремешки снабжены быстросъемными замками и для их снятия не потребуются инструменты и приспособления:

При определенной сноровке снятие ремешка занимает всего несколько секунд. Ремешок достаточно мягкий и приятный на ощупь, практически без запаха, застежек уже две:

Альтернативные ремешки и аксессуары можно посмотреть здесь или здесь





Питание и зарядка:





Умные часы Amazfit GTR 2 снабжены встроенным аккумулятором емкостью 471mah. Заявленная производителем автономность составляет около 14 дней в повседневном режиме и до 38 дней в базовом режиме часов:

По сравнению с Amazfit GTR автономность немного снизилась, но зато кардинально возрос функционал и это не может не радовать.

Для заряда встроенного аккумулятора предназначена специальная док-станция:

Снимать ремешок, как это реализовано в некоторых фитнес-браслетах или что еще хуже, разбирать устройство, не требуется. Для защиты от неправильной полярности на корпусе часов и док-станции имеются разнополюсные неодимовые магниты.

Заряжать можно от любого источника с USB-выходом (5V), ток заряда составляет около 360mA:

Время полной зарядки колеблется в районе двух с половиной часов.





Встроенные модули:





Умные часы Amazfit GTR 2 снабжены следующими модулями:

- оптический датчик BioTracker™ 2 PPG (мониторинг сердцебиения, кислородной сатурации и анализ активности)

- модули GPS и ГЛОНАСС

- модуль связи Bluetooth 5.0

- модуль Wi-Fi 2,4 ГГц

- модуль NFC (только в китайской версии)

- звуковой модуль (микрофон + динамик)

- 3-осевой геомагнитный датчик

- датчик ускорения

- гироскоп

- датчик давления воздуха

- датчик наружной освещенности

Оптический датчик BioTracker™ 2 PPG второго поколения, разработанный компанией Huami Technology, включает в себя пять подсистем: RealBeats™ 2, OxygenBeats™, SomnusCare™, ExerSense™ и huami-PAI™. Вместе они позволяют выполнять мониторинг сердцебиения, выдавая предупреждения и рекомендации по тренировкам, измерять уровень содержания кислорода в крови, оценивать состояния здоровья на основе комплексных данных, мониторить уровень стресса и много всего прочего.

Лично я постоянно использую мониторинг ЧСС (пульс), в сравнении с часами Amazfit GTR:

Модули геолокации позволяют более точно производить учет шагов и пройденного расстояния, позволяют видеть карту маршрута и прочие «плюшки».

Модуль связи Bluetooth 5.0 позволяет более быстро сопрягаться с планшетом или смартфоном, передавая данные для синхронизации или обновления, передавать музыку на беспроводные наушники, а наличие микрофона и динамика позволяют отвечать на звонки при помощи часов, когда это неудобно делать со смартфона. Качество микрофона не самое лучшее, но вполне позволяет уверенно говорить. Тут все еще зависит от телосложения и от того, на каком расстоянии расположены часы. Если рука опущена и часы прижаты к запястью, собеседник отмечает некоторое эхо, как бы правильно выразиться. Если руку приподнять и сильно не затягивать ремешок, качество разговора становится чуть лучше, но все равно отличается от «смартфонного». От себя добавлю, что когда руки заняты или запачканы, данная функция очень выручает.

Модуль Wi-Fi позволяет передавать музыкальные файлы со смартфона или планшета на умные часы через официальное приложение Zepp:

Раздавать интернет или серфить часы не умеют.

Модуль NFC для бесконтактных платежей в версии для Китая работает, о глобальной версии пока официальной информации нет.

Звуковой модуль совместно с Bluetooth позволяет отвечать на звонки и использовать голосового помощника Amazon Alexa. При наличии на внутреннем накопителе музыкальных треков их можно послушать прямо с часов. Качество сравнимо с недорогими Bluetooth-колонками.

Геомагнитный датчик, датчики давления и ускорения позволяют получить базовую информацию по местоположению при отсутствии сигнала GPS (стороны света), текущей высоте (актуально альпинистам и горнолыжникам) и приятно дополняют и без того богатый функционал.

Датчик наружной освещенности работает прекрасно. Чем выше освещенность, тем выше яркость часов. При ярком солнечном свете яркость возрастает до максимальной. Автоматический режим яркости позволяет немного сэкономить и повысить автономность.





Управление и возможности:





Для управления умными часами Amazfit GTR 2 используется сенсорный экран и две механические кнопки. Верхняя кнопка открывает меню приложений (Музыка, Будильник, Погода, PAI, ЧСС, Цели и Пульсоксиметр), а нижняя меню тренировок:

Для раскрытия всего функционала умных часов и получения наглядной статистики необходимо скачать и установить приложение Zepp от Huami на смартфон или планшет. Несопряженные ни с одним смартфоном часы отображают на экране QR-код, который и нужно будет отсканировать:

Помимо QR-кода доступны базовые настройки, включая сброс по умолчанию. В первой версии GTR такого не было и могли возникать некоторые сложности.

Сопряжение простое, необходимо лишь включить Bluetooth-модуль на смартфоне и подтвердить запрос на подключение на часах:

Как правило, сразу же прилетят несколько обновлений, поэтому на всякий случай проверьте, чтобы уровень заряда был более 15 процентов.

После того, как все обновилось, можно заняться настройкой циферблата и других параметров:

В прошивке предустановленно несколько популярных циферблатов, плюс около 50 различных доступно для скачивания в магазине:

В приложении можно посмотреть версию прошивки, изменить параметры экрана, уведомлений, активность модулей и прочее:

Музыка перекидывается из приложения через Wi-Fi, емкость накопителя в часах составляет 3 ГБ (около 400 треков в среднем качестве):

На самих часах имеется базовый плеер:

Качество воспроизведения неплохое. Громкости вполне достаточно, бубнежа нет. Единственное, что мне не понравилось – это отсутствие перемотки треков, но думаю в следующих прошивках это поправят.

Быстрые настройки в часах выводятся по свайпу вниз, также как и в смартфонах:

Из дополнительных «плюшек» имеется функция постоянно включенного экрана. Постоянно отображаемые элементы на экране зависят от типа циферблата. Стрелочный циферблат (по умолчанию) выглядит следующим образом:

Выглядят как самые настоящие механические часы.

Также имеется функция поиска смартфона, но при условии нахождения его в зоне действия Bluetooth.

Еще одна наиболее востребованная функция – мониторинг пульса и содержание кислорода в крови (пульсоксиметр):

В общем, настроек и различных профилей активности там много, есть где разгуляться.





Заключение:





Умные часы Amazfit GTR 2 действительно сделали большой рывок вперед в плане функциональности по сравнению с первой моделью. Сюда же можно добавить шикарный дизайн, не уступающий премиальным образцам топового сегмента. Часы позволяют контролировать ЧСС и уровень кислорода в крови, мониторить состояние здоровья и получать базовые рекомендации. Не остались в стороне и мультимедийные функции: благодаря наличию микрофона и динамика можно отвечать на звонки, когда нет возможности ответить по телефону, слушать музыку напрямую с часов или передавать ее на беспроводные наушники без использования смартфона, использовать голосовой помощник. Также доступен весь спектр функций при занятиях спортом. И самое главное, автономность достаточно большая и нет необходимости заряжать часы каждый день, как в случаях с некоторыми известными брендами. И это при ценнике в несколько раз ниже. В общем, часы получились просто «огонь», однозначно рекомендую к покупке. Для тех, кому не нужны звонки и хочется еще дешевле, можно посмотреть версию GTR 2e.





Приобрести умные часы Amazfit GTR 2 можно здесь