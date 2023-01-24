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Обзор TWS-наушников itel Earbuds T1 Neo – приятные компактные вкладыши по минимальной цене

Даже в случае с беспроводными наушниками можно получить неплохое звучание и базовый набор функций, потратив при этом менее 1000 рублей. Подтверждением этого служат itel Earbuds T1 Neo – недорогая TWS-гарнитура с сенсорным управлением, Bluetooth 5.1 и современным разъёмом для зарядки. Прочие её особенности будем рассматривать в обзоре.
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Даже в случае с беспроводными наушниками можно получить неплохое звучание и базовый набор функций, потратив при этом менее 1000 рублей. Подтверждением этого служат itel Earbuds T1 Neo – недорогая TWS-гарнитура с сенсорным управлением, Bluetooth 5.1 и современным разъёмом для зарядки. Прочие её особенности будем рассматривать в обзоре.

Характеристики

 

  • Bluetooth версии 5.1
  • Дальность сопряжения – до 10 метров
  • Работа в режиме воспроизведения – 4 часа
  • Ёмкость аккумуляторов наушников – по 25 мА·ч
  • Ёмкость аккумулятора зарядного кейса – 300 мА·ч
  • Разъём для зарядки кейса – Type-C
  • Воспроизводимые частоты – 20 - 20 000 Гц
  • Кодеки: SBC, AAC
  • 13,4-мм динамики
  • Защита IPX5
  • Вес каждого наушника – 3.33 грамма
  • Вес кейса – 30.1 грамма
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Комплектация, дизайн и удобство ношения

 

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Наушники поставляются в небольшой, но довольно прочной картонной коробке – здесь видим яркое оформление упаковки в стиле бренда itel. В комплекте есть небольшой кабель Type-C для зарядки кейса и инструкция – по сути, всё необходимое. Сменные амбушюры нет попросту не нужны, ведь мы рассматриваем наушники-вкладыши – довольно удобный в плане ношения вариант, но со слабой звукоизоляцией, что в целом является особенностью конструкции, а не недостатком только лишь T1 Neo. С другой стороны, не всегда требуется полная изоляция от звуков внешнего мира и не всегда это удобно и безопасно.

Форма наушников традиционная для вкладышей – они лёгкие, компактные и удобные (около 3 см по высоте). itelT1 Neo не выпадают из ушей при занятиях спортом, да и защита IPX5 пригодится при интенсивных нагрузках. Звуководы и компенсационные отверстия прикрыты металлической сеткой. В нижней части внешней стороны есть индикаторы, мигающие красным или зелёным светом при попытке синхронизации. Мигают наушники и при низком заряде, но в остальных случаях вас ничего не будет отвлекать. Микрофоны встроены в немного углублённые прорези для индикации.

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Сенсорные кнопки управления расположены в верхней части внешней стороны – несмотря на то, что зона никак не выделена, её расположение быстро запоминаешь. Через кнопки можно выключить T1 Neo, а также отвечать на звонки и отклонять их, воспользоваться перемоткой, ставить воспроизведение на паузу и регулировать громкость с помощью тройного нажатия. Единственное, что включить наушники мне не удаётся – хотя в инструкции указано, что это делается длительным зажатием сенсорной зоны, но по факту приходится помещать наушники в кейс и сразу доставать, чтобы произошло автоматическое включение.

Небольшой кейс способен стоять на нижней грани, но делает он это неуверенно – нужна максимально ровная поверхность, как и оба наушника должны находиться внутри. Впрочем, даже в этом случае кейс может быстро упасть. Но есть у него и плюсы – он сделан из крепкого и практичного матового пластика и у него отсутствует люфт крышки, что довольно частая проблема у TWS-гарнитур.

На нижней грани кейса находится современный разъём Type-C для зарядки, а на передней части сделан светодиодик – красивый и минималистичный, но не сказать, что информативный. В основном загорается зелёный свет, и только когда диод начинает мигать, то можно понять, что остался небольшой процент заряда. Во время зарядки диод мигает красным светом или же диод постоянно светится когда кейс заряжен на 100%. Наушники надёжно фиксируется в кейсе – только при сильной тряске и с открытой крышкой они могут выпасть, но нужно очень постараться, чтобы гарнитура выпала. При зарядке сами наушники подсвечиваются красным светом внутри кейса.

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Практическое использование гарнитуры

 

Подключение наушников осуществляется знакомым многим пользователям беспроводным способом – через Bluetooth версии 5.1, без всяких сложностей. Пользователю доступны кодеки AAC и SBC – основной здесь недостаток в большой задержке, ощущающейся в играх. В других случаях это уже не заметно, и ничто не мешает слушать аудиофайлы и просматривать видео на мобильном устройстве, или, скажем, на ПК. Различные действия, будь то включение наушников, выключение или переход в режим ожидания сопровождаются неотключаемыми звуковыми оповещениями – женский голос на английском языке звучит хрипловато, и тут приятнее было бы слышать обычные короткие звуки.

Качество звука достаточно для просмотра видео или прослушивания лёгкой попсовой музыки. Ощущается не слишком большое преобладание высоких частот – всё остальное отходит на второй план и звучит плоско, если сравнивать гарнитуру с большинством более дорогих аналогов. В своей же ценовой категории T1 Neo смотрятся гораздо более уверенно – с учётом форм-фактора достойных конкурентов будет немного в том числе и по звучанию. Качество передачи речи неплохое – в слишком шумных местах рассчитывать на чудеса не стоит, но у гарнитуры всё же есть цифровая технология DSP, используемая для шумоподавления.

При подключении к смартфонам itel на экране мобильного устройства отображается процент заряда каждого наушника. По точности показа есть вопросы, так как, к примеру, в случае с почти разряженным наушником может отображаться минусовой заряд, но в целом можно понять, что скоро потребуется подзарядка

Заявлены 4 часа работы в режиме воспроизведения или разговора – такую цифру скорее удаётся получить при невысоком или среднем уровне громкости, но зарядный кейс позволит в совокупности работать itel T1 Neo до 18 часов, по данным производителя. Опять же, в реальности эта цифра в большинстве случаев будет чуть меньше. Да, автономность самих наушников не впечатляет, но тут мы обычно получаем что-то одно – либо компактные размеры, либо длительную работу без подзарядки. В нашем случае это первый вариант, у которого есть немало сторонников.

Зарядка полностью разряженного кейса заняла ровно 2 часа. Мощность зарядки, традиционно для подобных гарнитур, низкая, поэтому подойдёт любое зарядное устройство или USB-разъём компьютера. Полная зарядка наушников в кейсе длится немногим более часа.

Итоги

Трудно сказать как будут развиваться события дальше, но периодически itel T1 Neo продают примерно за 800-900 рублей, и часто их можно приобрести за 1000 рублей. У меня не возникает сомнений, что гарнитура стоит своих денег – она довольно компактная по меркам вкладышей, имеет качественно сделанный кейс и корпус наушников, обладает сенсорным управлением и удобным разъёмом Type-C для зарядки. Внешне ничего не говорит о том, что перед нами ультрабюджетная модель.

Недостаток в виде простенького, но в тоже же время не напрягающего звучания ожидаем, как не стало для меня сюрпризом и отсутствие кодека aptX, и, как следствие, задержка звука в играх. А вот не самую приятную озвучку действий, как я уверен, стоит заменить в новых моделях, как и обязательно должна быть возможность включения наушников через кнопку на их корпусе, ведь не всегда удобно для этого использовать кейс.

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