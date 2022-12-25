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Обзор Digma DGPD100WC – ёмкий мобильный аккумулятор с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт

Одна из главных проблем большинства современных мобильных девайсов – это их быстрая разрядка, из-за чего приходится постоянно думать о том, где и как можно восполнить заряд. Ситуации бывают разные и не всегда есть доступ к розетке – в этом случае на помощь придёт мобильный аккумулятор Digma DGPD100WC с заявленной выходной мощность 100 Вт, что говорит о способности заряжать в том числе ноутбуки.
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Проверим, насколько характеристики аккумулятора Digma DGPD100WC соответствуют действительности, и что ещё он может зарядить.

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Характеристики

 

  • Тип аккумуляторов: 21700;
  • Ёмкость портативного аккумулятора: 38 400 мА*ч или 142 Вт*ч;
  • Выходное напряжение: 5 В, 9 В, 12 В, 20 В;
  • Сила тока (выход): 5 А;
  • Быстрая зарядка: Quick Charge 3.0, Power Delivery 100 Вт, OPPO VOOC;
  • Беспроводная зарядка: нет;
  • Выходные разъёмы на корпусе: USB-C, USB-A x 2;
  • Входные разъёмы: USB-C, micro USB;
  • Материалы корпуса: алюминий и пластик;
  • Индикатор заряда
  • Размеры: 191 x 93.8 x 26.5 мм
  • Вес: 775 граммов
  • Страна производитель: Китай
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Дизайн и внутренности

 

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Digma DGPD100WC обладает стандартной для мобильного аккумулятора прямоугольной формой со скруглёнными углами. Корпус здесь классического чёрного цвета – внешняя его часть почти полностью сделана из прочного алюминия, за исключение двух пластиковых граней. Весит устройство немало – 775 граммов, имея размеры 191 x 93.8 x 26.5 мм. В кармане такой аккумулятор уместить не получится – это скорее вариант для рюкзака или сумки, когда становятся важны не габариты, а способность обеспечить длительную работу мобильных девайсов и большое количество разъёмов.

Большая часть сторон внешнего корпуса пустует, либо на них есть только надписи с информацией о производителе и товаре.

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Нам будет интересен только верхний торец – именно на нём находятся все разъёмы для зарядки. Речь о двух выходах USB-A, входе micro USB и разъёме USB-С, служащим как входом, так и выходом. Другими словами, можно заряжать самого героя обзора и также другие девайсы от мобильного аккумулятора.

Индикация зарядки состоит из четырёх небольших синих диодов. Один из диодов становится зелёным, если происходит быстрая зарядка мощностью более 10 Вт. Это, конечно, не процентный индикатор, но если останется один диод, и он начнёт мигать, то это явный признак того, что аккумулятор стоит поставить на зарядку. Зона с индикаторами – это также механическая кнопка, при нажатии на которую может пойти заряд и на некоторое время будет показан уровень заряда героя обзора.

Разборка аккумулятора не требует каких-то специальных инструментов или навыков – сняв вставку с нижней грани и с усилием надавив на верхнюю грань мы в результате получаем доступ к внутренностям устройства. Видим внутри две платы, 8 аккумуляторов типоразмера 21700 и датчик температуры. Внутренний корпус пластиковый.

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Тестирование аккумулятора

 

С помощью USB-тестера определяем поддерживаемые протоколы для портов USB-A. Это Apple 2.4 A, Samsung 5 V 2 A, QC 3.0 0-12 В, DCP 1.5 A, QC 2.0 0-12 B, Samsung AFC 9 В и Huawei FCP 9, 18 В.

Максимальная мощность зарядки, которую мне удалось получить с помощью электронной нагрузки – примерно 23 Вт, но тут всё зависит от протокола зарядки. Уровень пульсации очень низкий – можно быть уверенным в максимально безопасной зарядке смартфонов и других устройств с сенсорным экраном.

Разъём USB-C поддерживает в том числе протокол PD 3.0.

Через USB-C получается заряжать с мощностью около 100 Вт другие устройства (примерно 20 В, 5 А), как и заявлено в характеристиках.

Проверим ёмкость аккумулятора при помощи нагрузки 5 Вт (5 В, 1 А). Герой обзора разряжался 22 часа 34 минуты. В итоге получаем 116.86 Вт*ч, либо с учётом номинального напряжения 3.7 В это 31 235 мА*ч, что заметно меньше указанных производителем 142 Вт*ч или 38 400 мА*ч, даже с учётом затрат на тепловые потери.

Поскольку эти полученные результаты были только после первой разрядки/зарядки аккумулятора, что могло несколько повлиять на показатели, то в дальнейшем тест был повторен уже с нагрузкой 10 Вт (5 В, 2 А). Результат оказался примерно таким же – 119.26 Вт*ч. При более быстрой зарядке ёмкость, что вполне нормально, будет меньше.

Поддержка зарядки слаботочных устройств есть только на разъёме USB-C – подключается и долгое время работает нагрузка 45 мА и меньше, то есть можно зарядить фитнес браслеты и т.п.

Возможна сквозная зарядка – в ходе теста аккумулятор одновременно заряжался через USB-C и отдавал заряд через USB-A без просадок напряжения и тока. Также могут заряжаться одновременно до трёх устройств – общая мощность не должна превышать 100 Вт (ток не более 5 А). Если вы уже используете один из разъёмов, то при подключении других устройств зарядка на небольшое время прервётся и затем вновь возобновится. Это может быть критично, если требуется непрерывно питать какую-то технику. То же самое происходит при отключении какого-либо гаджета.

Время зарядки

 

Как указывает производитель, на полную зарядку аккумулятора Digma DGPD100WC требуется до 20 часов, но это при условии использования зарядного устройства с низкой мощностью. Как показали тесты, совсем не обязательно так долго ждать – при зарядке кабелем micro USB время сократится примерно до 10-11 часов. Максимальная мощность зарядки достигает 18.2 Вт (12.03 В, 1.51 А).

Гораздо быстрее дело пойдёт при использовании разъёма USB-C и адаптера питания мощностью 100 Вт – тогда на зарядку уйдёт лишь около 3 часов, а фактическая мощность составит 92.4 Вт (19.09 В, 4.84 А). Разумеется, помимо такого адаптера понадобится кабель, выдерживающий ток 5 А.

При зарядке мощностью 100 Вт возникает нагрев корпуса, поэтому на всякий случай не рекомендуется накрывать аккумулятор чем-либо, хотя и должна сработать защита от перегрева.

Итоги


Аккумулятор Digma DGPD100WC будет полезен владельцам смартфонов, ноутбуков и прочей техники, нуждающейся в подзарядке. В случае с большинством смартфонов, не говоря уже об электронных книгах, удастся подзарядить их большое количество раз, чего иногда хватит на недели использования. Герой обзора поддерживает протоколы быстрой зарядки и сам может полностью зарядиться за короткий период времени.

Почти все характеристики соответствуют заявленным – мы действительно получаем зарядку мощностью 100 Вт на разъёме USB-C (а это основное достоинство Digma DGPD100WC), но ёмкость аккумулятора при разрядке оказалась меньше заявленной. При этом вы всё равно можете рассчитывать на множество подзарядок своих любимых девайсов – просто не так много, как ожидалось.

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