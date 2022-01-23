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Обзор смартфона Tecno Camon 18P – телеобъектив, 120 Гц и быстрая зарядка на 33 Вт

Может показаться, что производителям смартфонов как-то выделиться на фоне конкурентов очень проблематично, однако девайсы бренда Tecno доказывают, что если есть желание, то всё возможно. В новинке Tecno Camon 18P при весьма разумной цене удалось реализовать такие функции и возможности, как телеобъектив, экран с высокой частотою обновления 120 Гц и быстрая зарядка с заявленной мощностью 33 Вт. Интерес представляет и фронтальная вспышка, как и некоторые программные фишки, не встречающиеся в девайсах других компаний. Всё это и многое другое более подробно рассмотрим в обзоре.
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Характеристики

 

  • Экран: IPS с диагональю 6.8", разрешением 2460x1080, соотношением сторон 20.5:9 и частотою обновления 120 Гц
  • Чипсет: MediaTek Helio G96, 2 ядра Cortex-A76 2050 МГц и 6 ядер Cortex-A55 2000 МГц, графика Mali-G57 MC2
  • Техпроцесс: 12 нм
  • Память: 8 + 3 ГБ оперативной (LPDDR4X) и 128 ГБ пользовательской (UFS 2.1)
  • Операционная система: Android 11 с фирменной оболочкой HiOS V8.0
  • Задняя камера: 48 + 13 + 2 Мп
  • Фронтальная камера: 16 Мп
  • Bluetooth: v5.0, A2DP
  • Wi-Fi: двухдиапазонный (ac), 2.4 + 5 ГГц
  • Навигация: GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo
  • Диапазоны LTE: B1/3/7/8/20/28/38/40/41
  • Датчики: акселерометр, магнитометр, гироскоп, шагомер, датчики приближения и освещённости, сканер отпечатков пальцев
  • NFC
  • Разъём для зарядки: Type-C 2.0 с поддержкой USB OTG
  • Аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч или 19.35 Вт·ч с поддержкой быстрой зарядки
  • Вес: 206.2 г (без чехла)
  • Габариты: 168.86 x 76.67 x 8.77 мм

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Комплектация

 

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Герой обзора поставляется в красивой картонной коробке, передняя часть которой переливается на свету. Помимо смартфона в коробке находятся следующие предметы:

 

  • блок (адаптер) питания мощностью до 33 Вт (10 В, 3.3 А);
  • кабель USB – Type-C длиною 1 метр;
  • прозрачный силиконовый чехол весом 21 грамм;
  • защитная плёнка на экран;
  • скрепка для извлечения лотка с СИМ-картами;
  • различная документация.

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Чехол без особого сопротивления надевается на смартфон и снимается с него. Из его особенностей – большие бортики вокруг заднего блока с камерами для защиты модулей.

Защитную плёнку на экран пользователю нужно клеить самостоятельно – поскольку не все пользуются плёнками, а на экране замечено качественное олеофобное покрытие, то это скорее особенность, чем недостаток.

Дизайн

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В смартфоне белого цвета, рассматриваемого в обзоре (в продаже доступен ещё серый вариант), задняя сторона по большей части сделана из матового пластика с глянцевыми вставками возле камер и на правой стороне. Глянцевыми являются и боковые грани – это хромированный пластик, внешне похожий на металл.

Корпус ощущается скользким, поэтому без чехла использовать смартфон лично я бы не стал. Вес девайса не маленький – чуть больше 206 граммов. К качеству сборки претензий нет.

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 Рамки вокруг экрана сравнительно тонкие (~0.4 сверху, 0.6 снизу и 0.25 см по бокам), в том числе благодаря тому, что фронтальная камера вынесена в отдельный круглый вырез по центру верней части дисплея.

 

Чуть выше экрана можно разглядеть разговорный динамик, правее которого датчики приближения и освещения, и ещё фронтальная вспышка. Как индикатор уведомлений вспышка не может работать, зато есть интересный режим фонарика, включающий диоды сзади и спереди. У конкурентов чего-то похожего я не припомню.

Совмещённая со сканером отпечатков кнопка питания и качелька регулировки громкости на правой грани почти не выпирают – так их сложнее найти на ощупь, если не использовать чехол (качелька выглядит рифлёной, но не является таковой), а вот защищены от физических воздействий такие кнопки будут лучше.

Лоток для СИМ-карт на левой грани двухсторонний. Что не совсем привычно, на одной стороне размещены два слота для СИМ-карт размера nano, а на другой – слот для карты памяти microSD.

 

Если верхняя грань пустует, то на нижней уместились разъёмы Type-C для зарядки и сопряжения с ПК, и 3.5 мм для наушников. Также производитель выделил место для динамика и единственного микрофона.

Вспышка рядом с выпирающим блоком из трёх камер состоит из 4 диодов и хорошо себя проявляет в качестве фонарика. С расстояния 50 см диоды светят примерно на 100 люкс, при этом раньше у смартфонов Tecno были ещё более яркие вспышки.

Дисплей

 

Основные характеристики дисплея смартфона впечатляют – у него высокое разрешение FullHD+ (2460x1080), большая диагональ 6.8 дюйма, хорошая олеофобка и отличные антибликовые свойства. Частота обновления, в зависимости от выбранных настроек, может составлять 60 или 120 Гц, либо смартфон будет автоматически выставлять подходящее значение, в зависимости от отображаемого контента. Поддерживается до 5 одновременных касаний, чего достаточно для хорошей отзывчивости, хотя в большинстве среднебюджетных мобильных девайсов есть поддержка до 10 касаний.

Структура субпикселей говорит об использовании IPS-матрицы, отличающейся хорошими углами обзора.

Максимальная яркость при полностью белом экране составила 518 кд/м² – это неплохой показатель для IPS-матрицы. Минимальная яркость комфортная для использования в полной темноте – 4.46 кд/м². Контрастность средняя – 1297:1.

Равномерность подсветки средняя – чуть более 89%. Яркость подсветки через настройки регулируется с помощью 100 делений (от 0 до 100%), чего по современным меркам недостаточно для тонкой настройки.

 

Цветовой охват экрана оказался шире охвата пространства sRGB, из-за чего отображаемые цвета могут быть перенасыщенными.

Цветовая температура сильно завышена – около 10000K вместо оптимальных 6500K, с ощутимым уходом в холодные оттенки. Регулировки цветовой температуры и переключения на цветовой охват DCI-P3 в настройках не предусмотрено.

 

Модуляции подсветки не обнаружено. Время отклика при переходе с чёрного цвета на белый и обратно – 24 мс, а с 50% на 80% серого и обратно – 40.8 мс.

Железо, операционная система и софт

 

Основной элемент начинки смартфона – это сравнительно свеженький 8-ядерный чипсет MediaTek Helio G96, анонсированный в июне 2021 года. Обладая 2 ядрами Cortex-A76 и 6 ядрами Cortex-A55, чипсет, так или иначе, справляется со всеми задачами, в том числе с запуском тяжёлых игр. В синтетическом тесте Antutu 9.2.6 удаётся набрать около 340 000 баллов.

Пользовательская память быстрого стандарта UFS 2.1 – изначально из 128 ГБ занято 13.53 ГБ. Дополнительно можно использовать карту памяти для переноса некоторых приложений и игр, что редкость для новых моделей смартфонов. С оперативной памятью Tecno тоже не стали жадничать – её 8 ГБ, чего будет достаточно для большинства пользователей, к тому же ещё упоминаются 3 ГБ виртуальной переменной памяти.

Подробнее по поводу игр. Проверено, что 120 FPS можно получить без каких-либо дополнительных действий в играх World of Tanks, Dead Trigger 2 и в немалой части других проектов, где предусмотрена такая возможность. Единственное, что иногда придётся выставить графику на низкие значения для стабильно высоких значений кадров в секунду. В PUBG доступны значения графики Высоко/Высоко с 30 FPS либо Баланс/Ультра с 40 FPS, но используя приложение GFX Tool, удаётся открыть настройки Максимум/Экстремально с 60 FPS. В Genshin Impact предлагается выставить низкие или минимальные настройки графики, при которых играть вполне комфортно. Игровые тесты с графиками FPS были проведены с помощью приложения Gamebench.

При комнатной температуре 23-25°C всегда обходится без сильного нагрева корпуса, как нет и явного троттлинга GPU и CPU.

Меню игрового режима открывается из левой части экрана, предлагая функции отклонения вызовов, очистки памяти, записи экрана и просмотра загруженности GPU и CPU. Игра может продолжаться и выключенном изображении на дисплее.

 

Операционная система Tecno Camon 18P – Android 11 с фирменной оболочкой HiOS 8.0, которая после выхода смартфона уже получила несколько обновлений. В интерфейсе есть неточности, связанные с переводом пунктов меню и описаний на русский язык – некоторые ошибки позже будут отдельно упомянуты в обзоре. В целом же оболочка функциональная и шустрая, без какой-то явной рекламы, а ведь когда-то в HiOS она встречалась. Немногочисленные сторонние приложения легко удаляются, за исключением фирменных сервисов Tecno.

Верхняя шторка разделена на две части – при свайпе из правого верхнего угла открываются настройки и быстрые переключатели функций, а свайп из левой части позволяет читать уведомления из приложений.

 

Из функций ОС отмечу одноручный режим работы, настраиваемую боковую панель для быстрого включения софта и функций, пробуждение двойным касанием экрана, различные жесты, запись экрана, перемещение отображаемой информации в маленькое окошко и прочие возможности.

 

Функция перевода написанных и сказанных слов работает неплохо (что-то похожее на Google-переводчик), во всяком случае, с английского языка на русский и обратно. Не придётся устанавливать отдельный переводчик.

Датчиков полный набор, если не учитывать редко встречающийся барометр. Есть магнитометр и аппаратный гироскоп, отлично работающий в играх и при просмотре 360-градусных видео.

Методы разблокировки

 

Разблокировка по отпечаткам пальцев занимает не более 0.35 секунды или и того меньше, что очень быстро даже по меркам флагманских аппаратов. При регистрации отпечатка смартфон отсканирует 20 зон пальца. Точность распознания отличная, и единственная недоработка в том, что в настройках перепутаны пункты выбора способа разблокировки – путём нажатия на кнопку питания или через обычное касание. Вероятно, ошибка возникла при переводе текста на русский язык, но она наблюдается и в других моделях производителя, выпущенных ещё в 2020 году.

По лицу смартфон тоже успешно проходит разблокировку даже в полной темноте, если активирована функция "Использовать экран как вспышку", автоматически увеличивающая яркость экрана. При хорошем освещении общее время разблокировки доходит до 1 секунды – в основном из-за долгой анимации появления элементов интерфейса, затягивающейся на 0.5 секунды.

 

Связь

 

Модули связи в девайсе стандартные – есть двухдиапазонный Wi-Fi, связь 4G, Bluetooth версии 5.0 (по информации из руководства пользователя) и модуль NFC с оплатой товаров и услуг через Google Pay. Судя по реакции на NFC-метки, модуль NFC находится чуть правее блока с камерами.

 Возможна автоматическая запись телефонных разговоров, без звукового оповещения собеседника. Оболочка HiOS ещё тесно интегрирована с приложением WhatsApp, что позволяет вручную записывать вызовы или даже менять голос и использовать бьюти-эффекты в видеочате. Что интересно, при входящих звонках в WhatsApp одновременно могут мигать как передняя, так и задняя вспышка, а при обычных вызовах в сетях 2G-4G светятся только задние диоды, если такая функция включена в настройках.

При любом освещении работают жесты, распознающиеся фронтальной камерой – для принятия вызова нужно показать одновременно два пальца, указательный и средний, причём автоматически включится громкая связь. Откланяются вызовы показом внутренней стороны ладони.

Сила вибрации ниже среднего. Громкости основного динамика, как и разговорного, обычно достаточно, только качество звука не позволяет комфортно прослушивать музыку.

 

При подключении по Bluetooth есть выбор среди кодеков SBC, AAC и LDAC, при условии, что они поддерживаются наушниками. Кодеки aptX и aptX HD в смартфоны Tecno пока "не завезли".

FM-радио работает с подключенными наушники. В приложении удаётся переключить звук на основной динамик и включить запись эфира, но не обнаружилось функции RDS для отображения текста.

Камеры

 

У основной камеры по умолчанию используется разрешение 12 Мп (26 мм, f/1.8) или же в режиме Ultra HD значение увеличивается до 48 Мп, что при идеальных условиях может дать прирост детализации. Возможностей у камеры немало – отмечу автоматическое определение сцен, автоматический HDR, режим цветокоррекции, различные фильтры, портретный режим (в том числе через телевик) и создание панорамных снимков. Единственное, что профессиональный режим не предусмотрен, а потому нет ручной регулировки параметров и съёмки в RAW.

 

Выше можно убедиться, что девайс не только днём, но и ночью делает неплохие снимки. С использованием ночного режима объекты видны лучше – при очень плохом освещении на создание фотографии уйдёт несколько секунд.

Отвечающий за двукратное (а точнее 1.7x) оптическое увеличение телевик с разрешением 13 Мп (45 мм, f/2.5, автофокус) будет весьма полезен в некоторых случаях, когда требуется приближение без ухудшения качества картинки. К сожалению, подобные модули не ставят даже в некоторые дорогие смартфоны, а тут такой приятный сюрприз.

 

Возможно 30-кратное цифровое увеличение, чудес от которого ждать не стоит. Из плюсов – отдельное маленькое окошко в видоискателе, по которому видно, какая именно часть была увеличена.

Модуль в середине камерного блока – это датчик глубины с разрешением 2 Мп. При закрытии датчика эффект боке в портретном режиме становится недоступным. Необходимость такового модуля под вопросом, однако качество размытия заднего фона достойное.

 

Видео на основную камеру и на телевик может записываться в разрешении 2560x1440, помимо стандартного FullHD, не более чем с 30 FPS. Порадовала быстрая автофокусировка, а шумоподавление (звука), на мой взгляд, слишком активное.




 В режиме программной стабилизации разрешении снижается до 1920x1080 и происходит обрезка кадра, как и снижение качества записи. Это ожидаемо, зато картинка становится плавной при быстрой ходьбе.

 



 

Замедленные видео записываются в виде коротких роликов с 120 или 240 FPS.


 

В интервальной съёмке значения выбираются автоматически, либо вручную выставляются от 15 до 5400x.


 Фронтальная камера тоже записывает видео 2560x1440, имеет портретный режим, ночной режим, программную стабилизацию, автоматический HDR и фронтальную вспышку для получения качественных фотографий даже в темноте. Вспышка может постоянно работать и при записи видео.

 

Навигация

 

Для навигации используется однодиапазонный GPS (L1), вместе со спутниками GLONASS, BeiDou и Galileo. Для более быстрого определения местоположения и направления движения есть электронный компас. В городских условиях точность навигации мне понравилась.

 

Время работы и зарядки

 

Модель Camon 18P демонстрирует хорошие результаты автономности, позволяющие говорить о том, что при умеренном использовании смартфона его аккумулятора ёмкостью 5000 мА·ч хватит более чем на сутки. Как обычно, все тесты я проводил при одной работающей СИМ-карте и с включенным Wi-Fi.

 

Игра PUBG Mobile с яркостью подсветки 150 кд/м² (настройки графики Высоко/Высоко)
8 часов
24 часа в режиме ожидания
4% заряда
Видео HD (офлайн) в MX-плеере с яркостью подсветки 150 кд/м²
15 часов 20 минут
Тест PC Mark с рекомендованной яркостью 200 кд/м² (тест Work 3.0, частота обновления 120 герц)
9 часов 53 минуты
Тест PC Mark с рекомендованной яркостью 200 кд/м² (тест Work 3.0, 60 герц)
 11 часов 55 минут


При использовании адаптера питания из комплекта поставки полностью разряженный смартфон прекращает заряжаться через 1 час 27 минут, а всего за час возможна зарядка на 90% или на 49% за 30 минут. Максимальная мощность зарядки – 22.3 Вт (9.09 В, 2.45 А), и тут можно было ожидать чуть больших показателей.


Итоги

 

При цене примерно в 19 000 рублей, которые просят за героя обзора, Tecno Camon 18P однозначно есть что предложить – достаточно упомянуть лишь телевик с оптическим увеличением и в целом приличное качество камер. Частота обновления экрана в 120 Гц у большого количества конкурентов, в отличие от Camon 18P, если и присутствует, то работает не во всех сценариях использования.

Порадовала также точность методов разблокировки, быстрая пользовательская память, достойные производительность и автономность, и некоторые возможности операционной системы, вроде переноса софта на карту памяти, автоматическую запись звонков и запись разговоров в приложении WhatsApp.

 

Из основных минусов можно выделить, что цветовой охват экрана и цветовая температура настроены не лучшим образом. При этом настройка цветовой температуры отсутствует.

Ещё хотелось бы видеть поддержку кодека aptX и возможность записи видео с 60 FPS. В оболочке HiOS пока ещё остаются некоторые неточности, связанные с переводом слов на русский язык. Корпус девайса довольно скользкий, что не проблема при использовании чехла.

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