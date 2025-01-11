Характеристики

Дисплей: E-Ink Carta 1300, 6 дюймов, 1448x1072, 300 ppi, сенсорный, мультитач, подсветка MOON Light 2, SNOW Field

Операционная система: Android 11

Чипсет: 2 ГГц, 8 ядер

Память: RAM 2 ГБ, ROM 32 ГБ, карта Micro-SD

Аккумулятор: Li-ion, 3000 мА·ч

Беспроводные модули: Bluetooth 5.0, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ac

Разъём: Type-C (USB 2.0)

Размеры: 170 x 117 x 8.7 мм

Вес: 182 г

Комплектация

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В комплекте с героем обзора будет не только кабель (USB-A – USB-C) и руководство пользователя, а ещё весьма прочный частично пластиковый чехол, который наверняка защитит ридер в большинстве случаев. Такой же или почти такой же чехол вы могли видеть и в более ранних ридерах серии Дарвин – у него красивая внешняя сторона, а при его закрытии/открытии экран электронной книги отключается и включается соответственно (эти действия можно отключить в настройках). С чехлом вес героя обзора увеличивается на 107 граммов, что на самом деле почти не ощущается в руках. Отмечу ещё красивую коробку с магнитной застёжкой – как подарок Оникс Букс Дарвин 11 будет выглядеть замечательно.

Дизайн и комплектация

Внешний вид Оникс Букс Дарвин 11 примерно такой же, как и у большинства электронных книг, особенно если рассматривать продукцию бренда Оникс. Корпус устройства сделан из приятного на ощупь софт-тач пластика, правда мне точно неизвестно как поверхность такого материала будет выглядеть через несколько лет. В любом случае здесь на помощь приходит комплектный чехол, который, кстати, ещё можно приобрести отдельно.

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На передней стороне помимо углублённого с целью защиты экрана есть три механические кнопки управления, которые изначально используются для перелистывания, быстрого включения/отключения подсветки и прочих действий – всего 6 вариантов, поскольку возможны как одиночные нажатия, так и длительные зажатия. К тому же абсолютно все кнопки удаётся переназначить через настройки операционной системы, так что с учётом сенсорного экрана, жестов и дополнительной виртуальной кнопки управление получается весьма удобным.

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Рамки вокруг экрана далеко не самые тонкие, но едва ли в данном случае это можно назвать минусом, ведь нередко книгу пользователи держат одной рукой, да и защитное стекло в рассматриваемой модели отсутствует, из-за чего сильно давить на экран не стоит.

Снизу, что приятно, у Оникс Букс Дарвин 11 есть как современный разъём Type-C (USB 2.0) для зарядки и подключения некоторых гаджетов за счёт поддержки USB OTG, так и слот для карточки памяти microSD (microSDHC и microSDXC) и разъём 3.5 для проводных наушников. Если вы любите слушать аудиокниги, то подобный функционал не кажется избыточным, к тому же динамиков у ридера нет, а многочасовые аудиофайлы могут занимать немало места в памяти устройства. Интересно что работают наушники и при подключении к USB-C – знаю, что в смартфонах с мини-джеком обычно такого не происходит. Рядом находится микрофон для записи одноканального звука – не самого плохого по качеству надо сказать.

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На верхней грани есть кнопка включения со светодиодным индикатором, работающим во время зарядки ридера и при его включении. Находящееся рядом отверстие либо не используется, либо служит для перезагрузки устройства, хотя достаточно будет зажать кнопку.

Сзади помимо надписей в общем-то ничего и нет.

Дисплей

Экран Оникс Букс Дарвин 11 с диагональю 6 дюймов, разрешением 1448 x 1072 точек и отображением 16 оттенков серого. Здесь важно упомянуть о соотношении сторон 4:3 (а не модные нынче 2:1, 20:9 и т.д.), которое даёт заметно большую площадь экрана, чем у современных смартфонов с дисплеями такой же или даже большей диагонали. Плотность пикселей по меркам ридеров высокая – 300 ppi, и за счёт использования E-ink матрицы Carta 1300 удалось получить весьма чёткое изображение, когда даже на крупном тексте едва ли получится увидеть лесенку из отдельных пикселей (правда всё зависит от выставленных настроек). Никуда не делась знакомая многим пользователям технология SNOW Field, эффективно убирающая остатки предыдущего изображения, но по-прежнему она доступна только в некоторых приложениях.

Помимо SNOW Field в настройках 4 режима прорисовки – как сравнительно быстрые с большим количеством артефактов, так и заметно более медленные, но с хорошим качеством текста и изображений. Для чтения подходит и самый медленный «Обычный» режим, а вот, к примеру, если вы решите посмотреть видео, то без X-режима трудно будет обойтись. Впрочем, просматривать видеоролики на ридере всё равно некомфортно. Есть дополнительные настройки – задержка обновления, фильтр анимации, интервал полной прорисовки и регулировка интенсивности мерцания для быстрых режимов.

Мультитач рассчитан на поддержку до 5 одновременных касаний, и это заметно улучшило отзывчивость экрана, ведь раньше в электронных книгах чаще встречался вариант на 2 касания. Ещё теперь доступны некоторые жесты вроде снятия скриншота тремя пальцами. Различный софт показывает, что частота обновления экрана 40 Гц, а частота опроса сенсорного слоя по тестам – примерно 90 Гц.

Подсветка MOON Light 2 позволяет регулировать яркость и цветовую температуру, поэтому читать становится комфортно как днём, так и ночью. Максимальной яркости примерно в 300 нитов вполне достаточно для любых вариантов использования, ведь экран почти не бликует, в чём он гораздо лучше дисплеев обычных смартфонов и планшетов. На улице и в хорошо освещённых помещениях всё отлично видно и без подсветки. Минимальная яркость менее 1 нита, а значит даже в полной темноте удастся подобрать оптимальные настройки. Мерцания не наблюдается при любой яркости.



Весьма интересно экран выглядит под микроскопом:

Операционная система, софт и модули связи

За работу Оникс Букс Дарвин 11 отвечает 8-ядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 662, и хотя кроме ридеров сейчас такое решение мало где используется, для чтения книг, прослушивания аудио и просмотра информации в браузере его более чем достаточно, к тому же устройства производителя хорошо работают и на 4-ядерных процессорах (что доказывает в том числе Onyx Boox Darwin X). Тем не менее синтетические тесты лучше не запускать – похвастаться здесь 11 Дарвину нечем. Пользовательской памяти в девайсе 32 ГБ стандарта eMMC – даже с учётом того, что изначально доступно 21 ГБ, карта памяти явно потребуется далеко не всем пользователям – наибольшей популярностью ведь пользуются небольшие по размеру текстовые файлы FB2 и ePub. Оперативной памяти 2 ГБ LPDDR4X – для компактного ридера этого тоже вполне хватает. Включение устройства у меня занимает чуть более 40 секунд, во всяком случае при небольшом количестве книг и стороннего софта, и здесь выигрышнее смотрится режим сна с почти моментальным переходом к чтению или просто последнему экрану, но придётся немного пожертвовать автономностью.

Операционной системой традиционно стала Android – по стечению обстоятельств тоже 11 версии, как и наш Оникс Букс Дарвин. Интерфейс ОС значительно отличается от того, что вы могли видеть в смартфонах и планшетах – здесь на главной странице будет список с открытыми книгами и с быстрым доступом ко всем другим книгам на устройстве, что логично. Есть и свой файловый менеджер, а также раздел с установленным софтом и отдельная страница с настройками. Быстрый доступ к настройкам обеспечивается через верхнюю шторку – точнее здесь 2 отдельных варианта для уведомлений и для иконок-переключателей.

Интересно что изначально предустановлен и без каких-либо дополнительных действий со стороны пользователя работает магазин приложений Google Play. Ранее в ридерах Оникс (когда они ещё назывались Onyx) активация этого магазина происходила через дополнительные настройки – ничего сложного, но мне всегда хотелось ещё более простого варианта использования, как в большинстве Android-смартфонов. Теперь нужно только войти в свой аккаунт.

Предустановлены позволяющий просматривать различный контент браузер, галерея для изображений, музыкальный плеер, калькулятор, софт для скачивания словарей, Яндекс.Книги и прочее. С учётом доступности Google Play и возможности установки приложений из сторонних источников всё это может показаться не таким важным, однако не каждый софт хорошо оптимизирован под ридер, а с предустановленными вариантами как правило никаких проблем не возникает.

Приложение AI-помощник при подключении к интернету отвечает на вопросы, пишет рассказы и прочее, делая это в том числе на русском языке. Изначально у меня помощник работал на модели AI Coze, а его использование было ограничено по количеству запросов (сообщалось о превышении квоты) и появлялись сообщения об ошибках. Не получалось просто написать «Привет» или спросить что-то вроде «Как дела?» – точнее не следовало ответа. Спустя недолгое время AI Coze была заменена на Tong Yi, и, кажется, теперь все основные недостатки устранены. Диалог можно открыть на всю страницу или же в отдельном маленьком окне, которое будет отображаться поверх любых приложений или интерфейса операционной системы.

Для чтения книг, текстовых файлов, комиксов и манги производитель предлагает использовать весьма полезные и функциональные приложения AlReaderX Pro или Neo Reader 3.0. Однако можно задействовать и сторонний софт – при зажатии просто выбираем любой подходящий вариант.

Софт Neo Reader 3.0 в первую очередь предназначен для работы с файлами PDF и DjVu, и ещё с различными изображениями, хотя и способен открывать некоторые форматы книг. Из функций есть режимы статьи и комиксов с разделением страниц на несколько частей, перевод на различные языки и озвучивание отдельных слов и предложений, аннотации и пометки, или, к примеру, просмотр информации о словах на Википедии. Возможно преобразование текста на изображениях для последующей вставки, скажем, сразу в AI-помощник (вызывается прямо из приложения), правда сейчас я не наблюдаю русского языка в настройках этой функции.

AlReaderX Pro по сравнению с предыдущим вариантом поддерживает гораздо большее количество форматов различных книг, в том числе FB3 и файлы в архивах, а вот с PDF, DjVu и изображениями работать уже не умеет. Представлено огромное количество настроек, большинством из которых, впрочем, пользуются только требовательные пользователи, желающие настроить абсолютно всё под себя. Замечены функции озвучивания текста и регулировки яркости подсветки через жесты по бокам экрана, а вот автопрокрутка страниц реализована не так как в Neo Reader 3.0 – происходит постепенное обновление информации, а не быстрое перелистывание всей страницы. Есть переключение на тёмный фон страниц, хотя для чтения в темноте его уже, на мой взгляд, не обязательно использовать. Быстрого вызова AI-помощника здесь не оказалось.

Передача и загрузка файлов возможны разными путями, в том числе обычным проводным подключением к ПК. Остались и фирменные способы передачи – между находящимися в одной сети Wi-Fi или использующими один аккаунт Оникс устройствами. Это могут быть как ПК и ноутбуки, так и мобильные устройства.

Bluetooth 5.0 в первую очередь предназначен для подключения беспроводных наушников, хотя можно и с прочими гаджетами поэкспериментировать. Изначально поддерживается только кодек SBC, однако через меню разработчика ещё включается aptX (он не сбрасывается после выхода из настроек), правда для активации нужен сторонний софт, позволяющий перейти в обычные для Android настройки. Скорость подключения по Wi-Fi 802.11ac достигает примерно 350 Мбит/с на 5 ГГц – всё как у мобильных устройств с аналогичной версией этого двухдиапазонного беспроводного модуля.

Из датчиков есть только магнитный (Холла), который необходим для полноценной работы обложки, а отсутствие акселерометра частично компенсируется сравнительно быстрой ручной настройкой ориентации экрана, доступной в верхней шторке операционной системы. Можно поворачивать изображение и при помощи кнопок на корпусе, если в настройках назначить на них эти действия. Вообще в операционной системе довольно много связанных с интерфейсом, питанием, управлением и прочими моментами настроек – в этом можно убедиться по скриншотам ниже.

Время работы и зарядки

В Оникс Букс Дарвин 11 установлен аккумулятор ёмкостью 3000 мА·ч (или точнее 11.4 Вт*ч), и даже получив 8-ядерный чипсет ридер всё ещё может похвастаться отличной автономностью при условии нечастого использования Wi-Fi и Bluetooth. На максимальной яркости подсветки и со стандартными настройками ОС устройство продержалось примерно 23 часа при автоматическом перелистывании страниц каждые 20 секунд в Neo Reader 3.0. На средней яркости уже получилось около 120 часов работы, ну а без подсветки девайс и вовсе может жить неделями, в зависимости от сценариев использования.

Полная зарядка ридера заняла чуть менее 3 часов (28% за 30 минут) – всё потому, что большую часть времени мощность зарядки составляет примерно 7 Вт, так что будет достаточно блока питания на 10 Вт (ничего страшного, если мощность будет выше). Здесь всё как в некоторых гораздо более старых моделях производителя. Поскольку поддерживается USB OTG, то возможна обратная зарядка – её мощность около 2.5 Вт.

Итоги

Если вам понравились ридеры серии Дарвин, то в первую очередь стоит присмотреться именно в новой модели Оникс Букс Дарвин 11. В герое обзора по сравнению с предшественниками стало мощнее железо и максимально упростился доступ к магазину Google Play, и при этом сохранилась хорошая автономность и все плюсы более ранних версий (экран со сравнительно высоким разрешением, много памяти, поддержка microSD, разъём для наушников и чехол в комплекте). Появился AI-помощник, который после перехода на Tong Yi стал отлично работать.

Учесть нужно то, что ридер не обладает защитным стеклом, а потому надёжнее его использовать всегда в чехле. Пока ещё продающийся на момент написания обзора ONYX BOOX Darwin X на самом деле немногим хуже новинки, но если цена не будет сильно отличаться, то имеет смысл взять устройство именно 11 поколения.



