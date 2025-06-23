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Alex040
Инсайдер Smart Pikachu рассказал о будущих флагманах Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo и OnePlus
Большинство производителей делает ставку на обновление камер, однако также следует ожидать более ёмких батарей и даже активного охлаждения.

Xiaomi 15 Ultra. Фото: The Verge.

Надёжный инсайдер Smart Pikachu на своей странице в социальной сети Weibo за последние дни пробежался практически по всем будущим китайским флагманам, выпуск которых ожидается этой осенью, а также в следующем году. Для каждой из будущих новинок информатор раскрыл как минимум по одной важной детали.

Модели Xiaomi 16 получат новые основные камеры. Разрешение останется прежним – 50 Мп. Однако сенсоры будут новыми. Инсайдер описывает их как «большой» и «сверхбольшой». Последняя фраза может намекать на возвращение в версии Pro огромного датчика формата 1.0’’, что сейчас используется только в Xiaomi Ultra. Причём Xiaomi 16 Ultra выйдет позже и вновь сделает ставку на камеры телефото, у одной из которых будет рекордно крупная матрица.

Складной Xiaomi Mix Fold 5 выйдет в следующем году. В 2025 новых Fold Xiaomi выпускать не будет, что было известно и ранее. Инсайдер сообщает, что у следующей модели изменится соотношение сторон и она будет менее вытянутой. То же самое касается и следующего поколения Flip 3 от Xiaomi, которое стартует в 2026.

Как минимум одна из моделей серии Huawei Mate 80 действительно получит активную систему охлаждения, иными словами, встроенный вентилятор. Инсайдер называет его сверхтонким, намекая на то, что гаджет Huawei не будет столь толстым, как игровые модели RedMagic от ZTE с их толщиной около 9 мм.

Huawei Mate XT.

Источник также подтверждает выпуск второго поколения тройного складного смартфона Mate XT. По его данным, оно будет анонсировано в сентябре, спустя год после предшественника, который показывали в один день с iPhone 16. Предыдущие слухи обещают Mate XT новый процессор, апгрейд камер, новое защитное стекло и поддержку eSIM.

Oppo Find X9 станет первой серией производителя, оснащённой камерой-телевиком с разрешением 200 Мп. Более того, Oppo тестирует новый датчик 200 Мп и для основной камеры, но уже для Find X9 Ultra, что выйдет в следующем году. Таким образом, Oppo может стать первой, кто применит сразу две камеры по 200 Мп. Несмотря на впечатляющие камеры девайс якобы будет весьма компактным.

Vivo продолжит использовать дебютировавшую в X200 Ultra главную камеру с фокусным расстоянием 35 мм вместо обычных для флагманов 23/24 мм. 35 мм, напомним, считается более приближенным к тому, как видит мир человеческий глаз. Инсайдер не уточнил, идёт ли речь о следующем поколении моделей Ultra или осенних моделях Vivo X300 и X300 Pro. Источник добавил, что матрица для данной камеры будет новой (Sony LYT-818 заменят на более крупный и/или современный датчик).

Vivo X200 Pro. Фото: Notebookcheck.

Также инсайдер заявил, что Vivo и ZTE – не единственные, кто хочет использовать 35 мм для главной камеры. Якобы ещё одна компания из китайского ТОП-5 тестирует такое же решение (если исключить Vivo, то остаются Xiaomi, Huawei, Honor и Oppo).

Наконец, OnePlus в последнем квартале года выпустит не только OnePlus 15, но и ещё два неких смартфона с мощными чипами Snapdragon. Все они получат ультразвуковой сканер отпечатков и металлическую рамку корпуса. Вдобавок компания сейчас тестирует активное охлаждение, новые боковые кнопки (вероятно, для управления камерой) и особо ёмкие батареи вплоть до 8000 мАч. Последнее, по слухам, благодаря прогрессу кремний-углеродных аккумуляторов сейчас готовятся взять на вооружение практически все китайские бренды.

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#xiaomi #huawei #oppo #oneplus #vivo #xiaomi 16 #oppo find x9 #oneplus 15 #huawei mate 80 #vivo x300
Источник: m.weibo.cn
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