ZTE с 2020 года продвигает технологию со скрытым под экраном фронтальным модулем, которая может стать массовой в 2027.

ZTE Nubia Z70S Ultra. Фото: GSMArena.



На этой неделе в сеть утекли новые подробности о грядущем складном смартфоне Samsung Galaxy Z Fold 7. Из них, среди прочего, следует, что Samsung решила отказаться от технологии подэкранных камер, заменив их на обычные. Напомним, небольшую подэкранную камеру с разрешением 4 Мп Samsung ещё с 2021 года использовала в складных Fold, оснащая ей внутренний экран данных устройств.

Если это правда, то ZTE и тесно связанный с ней бренд Nubia останутся единственным производителем на рынке, кто упорно пытается продвинуть подэкранные камеры ещё с 2020 года. Помимо Samsung, разовую попытку использовать подобную технологию также предпринимали Xiaomi и Motorola, но обе быстро отказались от данной идеи.

В свою очередь, ZTE Nubia, напротив, лишь наращивали выпуск устройств, хотя до сих пор оснащают скрытыми камерами лишь флагманы. Если верить порталу GSMArena, то с 2020 года ZTE выпустила более 25 моделей с UDC (under display camera). Актуальными из них сейчас являются камерофоны серии Nubia Z70 Ultra и игровые модели RedMagic 10 Pro.

Nubia RedMagic 10 Pro. Фото: GSMArena.



Портал Android Headlines, ссылаясь на инсайдера Digital Chat Station, сообщает, что через два года UDC станет настоящим трендом среди флагманских смартфонов. Якобы во второй половине 2027 технологию задействует Apple. Напомним, именно в 2027 году ожидается выпуск юбилейного iPhone с большим обновлением дизайна, аналогично тому, как это было в 2017 с iPhone X.

Слухи о такой особенности юбилейного iPhone ходят в сети уже давно, но Digital Chat Station сообщает, что только сейчас Apple подтвердила свой план (вероятно, речь идёт о заказе на комплектующие, о котором мог узнать инсайдер). Более того, Digital Chat Station считает, что и Android-бренды не будут безучастно смотреть, как Apple получает преимущество, и поэтому также начнут использовать подэкранные камеры.

В комментариях к собственной записи инсайдер добавляет, что среагируют на ход Apple как минимум все представители китайского ТОП-5 (это Huawei, Honor, Xiaomi, Vivo и Oppo). Таким образом, смартфоны ZTE Nubia могут оставаться единственными с подэкранной камерой ещё около 2 лет, однако дальше особенность начнут брать на вооружение практически все производители.

ZTE Nubia Z70S Ultra. Фото: Yanko Design.



Сама ZTE постоянно совершенствовала подэкранный модуль от поколения к поколению. Если в первых версиях из 2020-2021 годов на месте спрятанной «фронталки» можно было видеть частичные искажения экрана, то теперь их уже нет. Качество фото и видео с такой камеры постепенно также становилось лучше, но до идеала здесь ещё далеко.

Заметим, что подэкранные камеры – не единственная особенность, которую будущие смартфоны могут позаимствовать у флагманов ZTE Nubia. Так, Vivo в этом году уже начала использовать основные камеры с фокусным расстоянием 35 мм, а скоро к ней могут присоединиться ещё два неких крупных бренда. В свою очередь, активная система охлаждения, что ещё в 2019 дебютировала в игровых RedMagic, в этом году может оказаться в смартфонах Huawei и Oppo.