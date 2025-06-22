Вслед за восстановлением флагманов компания Huawei начала усиливать позиции среди смартфонов среднего и бюджетного уровня.

Как сообщает ресурс HuaweiCentral со ссылкой на официальных представителей Huawei, серия Nova 14 нашла свой первый миллион покупателей всего за 24 дня.

Напомним, гаджеты были анонсированы в мае и пока доступны преимущественно лишь в Китае. Устройства относятся к среднему ценовому сегменту, особый упор делают на эстетику, небольшую толщину и продвинутые камеры в старших моделях.

По словам Huawei, ни одно поколение Nova ещё не стартовало в продажах так сильно, как Nova 14.

Напомним, все гаджеты получили существенно обновлённые чипы Kirin. На фоне предшественника базовая модель линейки теперь оснащена тремя тыльными камерами вместо двух (добавился телевик), а также новым спектральным датчиком для точной цветопередачи во время съёмки.

Дополнительно девайсу установили более ёмкую батарею 5500 мАч вместо 5000 мАч, добавили стереодинамики и защиту от воды IP65.

Версия Pro помимо перечисленного получила поддержку Wi-Fi 7 и более надёжное защитное стекло в версии с 512 ГБ памяти. Как и прежде, Pro отличается от базовой модели экраном OLED LTPO вместо OLED LTPS, а также двойной селфи-камерой и переменной диафрагмой для главного модуля.

Наконец, после перерыва в серию вернулась модель Ultra. Она предлагает все особенности Pro, но оснащена ещё более совершенным экраном OLED LTPO3 с пиковой яркостью до 5500 нит, а также камерой-телевиком с разрешением 50 Мп и увеличенным с 69 до 88 мм фокусным расстоянием. Также в Ultra есть защита от воды IP68, а наиболее прочное защитное стекло Kunlun Glass здесь используется во всех версиях.

Примечательно, что успех Nova 14 стал уже вторым значимым событием для Huawei в этом году по направлению обычных, не флагманских смартфонов. В начале года схожий успех «праздновал» недорогой аппарат Enjoy 70X, который разошёлся тиражом в 120 тысяч моделей всего за три дня.

Девайс стал первым современным недорогим смартфоном Huawei с дисплеем OLED, поддержкой 5G, большой матрицей для главной камеры и рядом иных преимуществ, которые компания обычно не применяла для бюджетных моделей. «Сердцем» устройства является суверенный китайский процессор Kirin 8000A.

Успехи серий Nova и Enjoy, внутри которых актуальные чипы Kirin, говорят о новом уровне восстановления Huawei после санкций. Напомним, ещё в 2023 году число производимых внутри Китая Kirin было сильно ограничено, из-за чего их с трудом хватало даже на флагманы. Менее дорогие серии тогда анонсировались, но производились урезанным тиражом.

Согласно предыдущим слухам, до конца года Huawei намерена также выпустить Nova 15, что вернёт серию к обновлению два раза в год. Предположительно, следующее поколение добавит оптическую стабилизацию для камеры в базовую модель линейки, отсутствие которой пока является одним из её главных минусов.