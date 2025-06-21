Новое поколение Fold от Samsung может продемонстрировать самое существенное уменьшение толщины за всю историю серии.

Актуальная модель Galaxy Z Fold 6. Фото: Tom's Guide.



Инсайдер Ice Universe, а также портал Android Authority, ссылаясь на информатора Таруна Ватса, опубликовали наглядные иллюстрации сравнения будущего Galaxy Fold 7 с нынешним Fold 6.

Стоит отметить, что у первоисточника нет на руках самого смартфона, однако был создан якобы максимально приближенный к нему макет, который основывается на недавней крупной утечке от Android Headlines. Сравнивается в первую очередь толщина двух устройств.

С новым Galaxy Z Fold 7 проведена самая большая оптимизация за всю историю серии: толщина гаджета теперь составит около 9 мм против 12,1 мм у прошлогоднего Fold 6. Для сравнения, самая первая модель Fold, выпущенная в 2019 году, имела толщину 15,5 мм.

Грядущий Fold 7, в свою очередь, поставит ещё и рекорд по лёгкости на фоне предшественников. Вес устройства может оказаться на уровне 215 г против 239 г у Fold 6 и 276 г у самого первого Fold из 2019 года.

Также инсайдеры сравнивают толщину новинки с актуальным флагманом Samsung Galaxy S25 Ultra. Тот всё же чуть тоньше (8,2 мм), но при этом символически тяжелее (218 г).

К сожалению, портит картину ощутимо выпирающий блок камер. Пока Samsung так и не смогла с ним что-либо сделать, хотя в обозримом будущем готовится перейти на более компактные объективы. Там, напомним, линзы будут сгруппированы плотнее друг к другу, избавившись от прослоек.

Официальный анонс Fold 7, а также вертикальной раскладушки Flip 7 должен состояться уже 10 июля. Аппарату приписывают более масштабные изменения, чем в предыдущих поколениях. Это касается заметно увеличенных экранов, а также новой главной камеры с разрешением 200 Мп.

Процессором предсказуемо выступит Snapdragon 8 Elite, но его версия для Fold 7 может отличаться от той, что установлена во флагманы Galaxy S25. Ёмкость батареи, по предыдущим слухам, может остаться прежней на уровне 4400 мАч.

Также Samsung, по всей видимости, отказалась от подэкранной камеры на внутреннем складном экране. Вместо неё теперь используется обычный модуль. Это улучшит качество фото и видео, но сам экран получит бросающийся в глаза вырез. Наконец, ожидается, что компания сумеет уменьшить видимость складки в центре складного дисплея.