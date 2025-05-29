Это первый обычный смартфон, который продержался более 20 часов во время активного использования.

Несколько дней назад компания Realme представила глобальную версию своего флагманского смартфона Realme GT 7. Заметим, что вышедшая месяц назад в Китае локальная («китайская») версия обладает немного иными характеристиками.

Realme GT 7. Фото: GSMArena.

Глобальная версия стала дешевле, из главных отличий стоит отметить более слабый (но всё ещё флагманский) процессор Dimensity 9400e вместо Dimensity 9400+. При этом конфигурация камер, напротив, стала сильнее: у глобальной модели есть третья тыльная камера-телевик, а разрешение фронтальной камеры увеличено с 16 до 32 Мп. Есть и иные, более мелкие отличия.

Смартфон попал на тест в лабораторию портала GSMArena и показал там рекорд автономности среди всех современных смартфонов, которые доводилось тестировать журналистам. Речь идёт о классических моделях с толщиной корпуса не более сантиметра. Realme GT 7 после серии тестов продемонстрировал общую «выносливость» в 21 час и 6 минут.

Прежде лидерами теста были модели Apple iPhone 16 Pro Max, а также iQOO 13 от Vivo. Ключевым элементом, обеспечившим Realme победу, стал кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 7000 мАч. С другой стороны, как показывает протестированная ранее Nubia Red Magic 10 Pro, одной только ёмкой батареи здесь мало.

Результаты тестов автономности.



Судя по всему, Realme внесла какие-то существенные оптимизации в ПО смартфона, либо столь удачно в плане энергоэффективности выступает новый процессор Dimensity 9400e. Последний, напомним, создан на основе прошлогоднего флагмана Dimensity 9300 Plus, но при этом слегка превосходит его в тестах. Вдобавок не стоит забывать, что в качестве дисплея здесь установлен современный LTPO OLED, что также сильно влияет на энергосбережение.

Если приглядеться к результатам подтестов автономности (на итоговый бал они влияют неравномерно), то можно заметить, что Realme не так уж хорош по части телефонных разговоров. Здесь он разряжает батарею даже быстрее конкурентов. В играх результаты, наоборот, выше среднего. А вот где GT7 на удивление медленно расходует заряд аккумулятора – это веб-сёрфинг и просмотр видео.

Что касается других тестов, то авторы протестировали яркость дисплея (6,78’’). В автоматическом режиме она составляет более 1400 нит, что соответствует уровню флагманов Galaxy S25. Звук назван «очень хорошим», впрочем, такой оценки удостаиваются практически все протестированные GSMArena флагманы за редким исключением. На полную зарядку батареи 7000 мАч нужно всего 36 минут, что впечатляет. Напомним, мощность зарядки составляет 120 ватт.

Realme GT 7. Фото: GSMArena.



В тестах под длительной нагрузкой смартфон при этом показал не самые лучшие показатели: заметный нагрев.

В целом плюсов нашлось больше, чем минусов. В итоговом заключении к ним отнесли «невероятное» время автономной работы, высокое качество сборки и защиту от воды IP69, яркий плоский дисплей с поддержкой Dolby Vision, продвинутый стереозвук, мощный процессор, отличную работу основной камеры (Sony IMX906 + OIS), ИК-порт и поддержку eSIM.

Среди главных минусов: зарядное устройство на 120 ватт присутствует не на всех рынках. Также критика досталась селфи камере и широкоугольной камере. Первая для флагмана могла бы быть и получше, а вторая не поддерживает запись видео 4K и автофокусировку.