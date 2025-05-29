Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Alex040
Глобальная версия Realme GT 7 показала рекорд автономности в тестах GSMArena
Это первый обычный смартфон, который продержался более 20 часов во время активного использования.

Несколько дней назад компания Realme представила глобальную версию своего флагманского смартфона Realme GT 7. Заметим, что вышедшая месяц назад в Китае локальная («китайская») версия обладает немного иными характеристиками.

Realme GT 7. Фото: GSMArena.

Глобальная версия стала дешевле, из главных отличий стоит отметить более слабый (но всё ещё флагманский) процессор Dimensity 9400e вместо Dimensity 9400+. При этом конфигурация камер, напротив, стала сильнее: у глобальной модели есть третья тыльная камера-телевик, а разрешение фронтальной камеры увеличено с 16 до 32 Мп. Есть и иные, более мелкие отличия.

Смартфон попал на тест в лабораторию портала GSMArena и показал там рекорд автономности среди всех современных смартфонов, которые доводилось тестировать журналистам. Речь идёт о классических моделях с толщиной корпуса не более сантиметра. Realme GT 7 после серии тестов продемонстрировал общую «выносливость» в 21 час и 6 минут.

Прежде лидерами теста были модели Apple iPhone 16 Pro Max, а также iQOO 13 от Vivo. Ключевым элементом, обеспечившим Realme победу, стал кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 7000 мАч. С другой стороны, как показывает протестированная ранее Nubia Red Magic 10 Pro, одной только ёмкой батареи здесь мало.

Результаты тестов автономности.

Судя по всему, Realme внесла какие-то существенные оптимизации в ПО смартфона, либо столь удачно в плане энергоэффективности выступает новый процессор Dimensity 9400e. Последний, напомним, создан на основе прошлогоднего флагмана Dimensity 9300 Plus, но при этом слегка превосходит его в тестах. Вдобавок не стоит забывать, что в качестве дисплея здесь установлен современный LTPO OLED, что также сильно влияет на энергосбережение.

Если приглядеться к результатам подтестов автономности (на итоговый бал они влияют неравномерно), то можно заметить, что Realme не так уж хорош по части телефонных разговоров. Здесь он разряжает батарею даже быстрее конкурентов. В играх результаты, наоборот, выше среднего. А вот где GT7 на удивление медленно расходует заряд аккумулятора – это веб-сёрфинг и просмотр видео.

Что касается других тестов, то авторы протестировали яркость дисплея (6,78’’). В автоматическом режиме она составляет более 1400 нит, что соответствует уровню флагманов Galaxy S25. Звук назван «очень хорошим», впрочем, такой оценки удостаиваются практически все протестированные GSMArena флагманы за редким исключением. На полную зарядку батареи 7000 мАч нужно всего 36 минут, что впечатляет. Напомним, мощность зарядки составляет 120 ватт.

Realme GT 7. Фото: GSMArena.

В тестах под длительной нагрузкой смартфон при этом показал не самые лучшие показатели: заметный нагрев.

В целом плюсов нашлось больше, чем минусов. В итоговом заключении к ним отнесли «невероятное» время автономной работы, высокое качество сборки и защиту от воды IP69, яркий плоский дисплей с поддержкой Dolby Vision, продвинутый стереозвук, мощный процессор, отличную работу основной камеры (Sony IMX906 + OIS), ИК-порт и поддержку eSIM.

Среди главных минусов: зарядное устройство на 120 ватт присутствует не на всех рынках. Также критика досталась селфи камере и широкоугольной камере. Первая для флагмана могла бы быть и получше, а вторая не поддерживает запись видео 4K и автофокусировку.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#realme #realme gt 7
Источник: gsmarena.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA представила режим высокой производительности в DLSS 4
3
Турбовинтовые бомбардировщики Ту-95МСМ оказались дешевле в эксплуатации, чем Ту-160
+
Нейросеть DeepSeek R1 получит первое обновление с момента своего появления
+
Samsung Galaxy S26 Ultra станет тоньше S25 благодаря новым объективам камер
+
В Подмосковье стартовало строительство нового завода по производству горно-шахтного оборудования
+
Франция показала атомную подлодку «Де Грасс» водоизмещением 5200 тонн и автономностью 270 суток
+
Американский проект термоядерного реактора Infinity Two мощностью 350 МВт успешно прошёл экспертизу
+
Windows Update из состава Windows научится обновлять сторонние приложения
+
Итальянская SITAEL представила спутниковую платформу нового поколения Empyreum
+
Под Севастополем нашли клад 1917 года из медных монет и редкой серебряной медали
1
TCL объявила о доступности новой серии телевизоров QM8K с mini-LED
+
Сокет LGA 1954 для процессоров Intel Nova Lake сохранит совместимость с кулерами от LGA 1700/1851
2
Sapphire начинает продажи Radeon RX 9060 XT по цене от $347
3
Casio выпустила часы G-Shock MTG-B4000 с карбоновой рамой и поддержкой ИИ-дизайна
+
Сенатор США Линдси Грэм выдвинул новый ультиматум Москве
5
В Samsung рассказали, как работает их 3D-монитор
1
В столице Чечни построят самый высокий небоскрёб Европы в сейсмоопасной зоне
+
Pixel 10 поступит в продажу выходит в четырёх цветах
+
Компактный Vivo S30 Pro Mini с AMOLED-экраном, IP69 и батареей 6500 мАч выпустят 29 мая
+
Американский беспилотный гиперзвуковой самолет Quarterhorse Mk 1 достиг скорости 240 км в час
1

Популярные статьи

8 проверенных методов экономии при сборке игрового компьютера в 2025 году
12
GeForce RTX 5060 vs PlayStation 5 – что выгоднее и почему GeForce RTX 3060 так быстро устарела
25
Почему процессоры AMD хуже подходят для игр — личный опыт
39
Почему Radeon RX 7700 XT выгоднее GeForce RTX 5060 Ti, и какую видеокарту купить для игровой сборки
20
Почему нет смысла покупать ноутбук с GeForce RTX 5060, и когда игровые лэптопы в РФ подешевеют
2
В Финляндии продали построенную Александром Суворовым крепость Кюменегород за 1 евро
5
Почему Илон Маск ушёл из DOGE, и как бюрократы в США победили самого богатого человека на планете
3
Обзор умного кошачьего лотка AmiCura Cura X1
7
Как Steam продает игры в 2025 году — изучаем тактику магазина
+
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Май)
6

Сейчас обсуждают

residenshi
02:59
У меня у самого были такие траблы в первые пол года после переезда на am4 когда в обиходе были лишь 2600x в магазе я покупал pro4 b450 и 1600x постоянно игрался до выхода r6 3600 и были то лаги то под...
Почему процессоры AMD хуже подходят для игр — личный опыт
Serg79h
02:55
ещё одно говно которое собирает
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Май)
Serg79h
02:54
Куда скатился оверклок?
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Май)
Сергей Гончар
02:54
Выгодней брать ту видеокарту которую ты считаешь нужной в соответствии с твоим бюджетом, разбирающемуся в видеокартах.
Почему Radeon RX 7700 XT выгоднее GeForce RTX 5060 Ti, и какую видеокарту купить для игровой сборки
Serg79h
02:54
сколько ты уже народных собрал?
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Май)
Serg79h
02:52
То могу то не могу - гавно ради гавна
Почему процессоры AMD хуже подходят для игр — личный опыт
Юра Максимов
02:34
"микроподёргивания, которых раньше не было" так покажи выведи графики времени кадров сетчики редких и очень редких событий, "просто я так чувствую и мне по" не бывает так
Почему процессоры AMD хуже подходят для игр — личный опыт
DIP32
01:18
Нестабильность fps и микроподергивания наблюдал и на i3770k в своё время. Работа энергосберегающих технологий, дергающих туда сюда частоты процессора, да еще не совсем адекватно. Вроде и fps большой, ...
Почему процессоры AMD хуже подходят для игр — личный опыт
Mike3000
00:58
>>На первый взгляд Кому вообще интересно мнение блохера?
Министр обороны Польши впервые открыто назвал Россию военным противником
Dark_Cloud
00:56
Про юриспруденцию и консалтинг особенно смешно когда ИИ не знает - и начинает придумывать правдоподобный бред и пользователь, вместо того чтобы продолжить искать правильный ответ - удовлетворяется неп...
ИИ упразднит примерно 50% офисных специальностей начального уровня за следующие пять лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем