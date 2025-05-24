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Alex040
Samsung Galaxy S25 Edge уступил S25 Plus более двух часов в тестах автономности GSMArena
За уменьшенную толщину девайс также расплачивается более медленной зарядкой, ухудшенным звуком и быстрой потерей производительности под нагрузкой.

Galaxy S25 Edge. Фото: GSMArena.

Портал GSMArena провёл большое тестирование флагмана Galaxy S25 Edge. Гаджет был анонсирован ещё в середине мая, но в продажу поступил только сейчас. Отличительная черта устройства – рекордно низкая толщина, которая достигает 5,8 мм и делает его самым тонким флагманом Samsung за всё время.

Обратной стороной уменьшенной толщины стал аккумулятор ёмкостью всего 3900 мАч. К сравнению, модель S25 Plus, обладающая таким же по размеру экраном 6,7’’, оснащена аккумулятором 4900 мАч.

GSMArena решили сравнить автономность S25 Edge с другими моделями линейки. Итоговый результат Edge, полученный из серии подтестов, оказался равен 12 часам и 6 минутам. Для столь скромного аккумулятора это весьма неплохо. Однако модель Galaxy S25 Plus в тех же тестах проработала 14 часов и 26 минут.

Результат базовой версии S25 – 13 часов и 9 минут. Модель S25 Ultra продержалась дольше всех: 14 часов и 49 минут.

Результаты тестов автономности.

Уменьшенное время автономной работы – не единственная проблема новой модели S25 Edge. Так, несмотря на маленькую батарею, девайсу нужно 64 минуты для полной зарядки. S25 Plus с более крупным аккумулятором зарядился за 59 минут.

Дополнительно журналисты отметили звук, который стал тише на фоне S25 Plus и тем более S25 Ultra. Они называют его «плоским», также сообщается о частичной потере басов.

С производительностью всё на первый взгляд неплохо. В ключевых тестах гаджет показывает результаты почти такие же, как у S25 Plus. Однако всё меняется, если начать оценивать производительность во времени под сильной нагрузкой.

GSMArena показывают на графиках, что троттлинг начинается в течение первых 5 минут теста. Падение производительности ядер CPU также очень значительное. Если в S25 Plus они к концу тестирования падали до 50% своей изначальной мощности, то в S25 Edge падение происходит быстрее и ниже 40%.

Galaxy S25 Edge. Фото: GSMArena.

В заключительном выводе плюсом гаджета названа непревзойдённая портативность в своём классе (толщина 5,8 мм, вес 163 г). Хвалят также общее качество сборки корпуса и титановую рамку. Положительной оценки удостоился софт, плавность интерфейса и 7 обещанных лет программной поддержки. Общая работа основной камеры также отнесена в плюсы.

Минусов у смартфона тоже немало. Это высокая цена (1250 евро), маленький аккумулятор, относительно медленная скорость зарядки. Звук хуже, чем в других моделях серии, производительность падает под нагрузкой сильнее обычного. Также у гаджета нет камеры телефото, а качество съёмки при слабом освещении показалось журналистам неудовлетворительным.

Напомним, по данным портала SamMobile, S25 Edge в данный момент показывает признаки слабых продаж.

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#samsung #galaxy s25 edge
Источник: gsmarena.com
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