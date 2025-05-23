Новые объективы выглядят весьма странно и непохожи на то, что пользователи привыкли видеть в других смартфонах.

Актуальная модель Pura 70 Ultra.



Несколько дней назад в сети появилось первое фото флагмана Huawei Pura 80 Ultra, анонс которого вместе с другими моделями серии ожидается до конца июня. Смартфон был запечатлён в руках одного из руководителей Huawei, однако плохое качество снимка не давало практически никакой новой информации.

Из примечательного на той фотографии, напомним, был виден только весьма громоздкий блок камер и три отверстия для объективов.

Теперь же в сети появилась более интересная иллюстрация Pura 80 Ultra во время тестирования камер. Среди прочего, её можно обнаружить на странице Weibo у инсайдера Smart Pikachu, а принадлежность устройства к будущим флагманам Huawei подтверждает инсайдер Digital Chat Station.

Если точнее, то на фотографии сразу четыре гаджета. Два из них, судя по всему, являются Pura 80 Ultra, в третьем без труда узнаётся iPhone 16 Pro Max, а четвёртый предположительно относится к серии Huawei Mate.

Все гаджеты Huawei закрыты специальными кейсами, чтобы дизайн новинок не был раскрыт раньше времени. Однако кейсы не могут скрыть объективов камер, которые у гаджета выглядят крайне необычно.

Pura 80 Ultra (две модели слева) в антишпионском кейсе.



Напомним, сейчас в смартфонах можно встретить обычные круглые «глазки» камер, а также модули прямоугольной формы, за которыми скрываются камеры-перископы. В свою очередь, в Pura 80 Ultra можно наблюдать нечто странное, где один модуль имеет привычное круглое отверстие, а два других словно составлены из двух компонентов.

Исходя из предыдущих слухов, предположим, что привычная на вид камера – широкоугольная. А вот экзотический вид имеют основной и телефото модули. Оба будут уникальны. Матрица основной камеры якобы впервые создана силами самой Huawei. Она имеет размер 1’’ и, по слухам, предложит динамический диапазон на уровне 110 децибел против 90 децибел у лучших флагманских решений Sony.

Предположительно, реальный внешний вид девайса.



В свою очередь, про телевик известно, что за ним будет скрываться матрица размером 1/1.3’’. Это рекорд для смартфонов. Для сравнения, она больше, чем главная камера в Galaxy S25, и примерно соответствует размеру главной камеры S25 Ultra.

Также на снимке из парка рядом с одним из объективов виден крупный дополнительный элемент. Вероятно, в нём будет находиться система лазерного автофокуса, а также фирменный датчик для точной цветопередачи при съёмке.

Старшим моделям серии Pura 80 также приписывают двухслойные OLED-экраны и новые кремний-углеродные батареи ёмкостью до 6000 мАч. В свою очередь, более простые версии линейки продолжат предлагать камеры, созданные на основе матриц от Sony и OmniVision. Однако это будут более продвинутые сенсоры, чем в серии Pura 70. Основой всех новых гаджетов станет обновлённая версия процессора Kirin 9020.