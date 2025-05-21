Главный камерофон Huawei получит отчасти знакомую внешность и порадует апгрейдом камер.

Актуальная модель Pura 70 Ultra.



Портал HuaweICentral, ссылаясь на публикации в социальной сети Weibo, сообщает, что в сети появилось реальное фото будущего ультимативного флагмана Huawei Pura 80 Ultra.

Гаджет замечен в руках одного из руководителей Huawei. Сама фотография сделана на чёрном фоне и имеет весьма посредственное качество. Однако нетрудно заметить внушительный по размерам блок камер на тыльной стороне аппарата.

Его внешний вид перекликается с внешностью аналога на Pura 70 Ultra. Однако сам модуль явно стал крупнее, а его дизайн выглядит ещё чуть более причудливым.

Впрочем, Huawei можно понять. Предыдущие слухи приписывают Pura 80 Ultra сразу два особо крупных модуля камер. В частности, основная матрица будет представлена сенсором формата 1’’, что сегодня является пределом для смартфонов. Вдобавок она будет дополнена механизмом переменной апертуры, который также занимает много места.

Всё это было ещё в Pura 70 Ultra. Однако в Pura 80 Ultra к основной камере добавится рекордно крупный для смартфонов телевик размером 1/1.3’’, который в 2-3 раза больше своего предшественника. Третьей камерой предсказуемо станет широкоугольный модуль, но от него каких-либо рекордов, по предварительным данным, ждать не стоит.

Предположительно, Pura 80 Ultra.



Напомним, анонс линейки камерофонов Pura 80 ожидается в Китае до конца июня. Гаджетам обещают улучшенный процессор Kirin 9020 и кремний-углеродные батареи повышенной ёмкости вплоть до 6000 мАч. Основная камера с матрицей 1’’ теперь будет не только в версии Ultra, но и у Pro-моделей. В свою очередь, версию Ultra будет выделять тот самый новый телевик.

Также как минимум старшие модели линейки могут получить новые двухслойные OLED-экраны и специализированный датчик для точной цветопередачи при съёмке. Последний дебютировал ещё прошлой осенью в линейке Mate 70 и получил весьма положительные отзывы.

Наконец, самым интригующим моментом может стать основная камера модели Ultra. Она сохранит прежний рекордный размер, однако вместо сенсора Sony Huawei будет использовать матрицу собственной разработки. Последняя якобы может предложить динамический диапазон на уровне 110 децибел вместо 90 децибел у лучших решений Sony.

При этом от датчиков Sony Huawei все равно не откажется и применит их в моделях Pro. В свою очередь, базовые смартфоны линейки вновь получат матрицу главной камеры от OmniVision, однако данный сенсор также будет обновлён и улучшен.