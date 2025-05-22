При этом версия Snapdragon 8 Elite 2, произведённая Samsung, выйдет позднее и достанется складным моделям.

Портал Notebookcheck, ссылаясь на первоисточники из Южной Кореи, решил внести ясность в вопрос о процессорах будущих флагманов линейки Galaxy S26.

За последнее время здесь ходило немало слухов. Сперва всем без исключения моделям приписывались процессоры Exynos, другой слух указывал на Snapdragon 8 Elite 2, но произведённый на мощностях Samsung. К последнему часть пользователей сразу отнеслась с опасением, так как в прошлом чипы, созданные на фабриках Samsung, могли заметно уступать аналогам, произведённым тайваньской TSMC.

У журналистов Notebookcheck здесь есть новая информация. Прежде всего, самая главная модель линейки – Galaxy S26 Ultra будет полагаться исключительно на процессоры Snapdragon 8 Elite 2. Причём созданы они будут именно TSMC по усовершенствованному 3 нм техпроцессу (N3P вместо N3E).

Ещё есть интересное уточнение. Если раньше Samsung в своих девайсах использовала специальную разогнанную версию флагманов Snapdragon с приставкой к названию «For Galaxy», то теперь линейке S26 может достаться «обычный» Snapdragon 8 Elite 2. Очевидно, такой же, какой будет и во флагманах китайских производителей.

Galaxy S25 Ultra. Фото: Tech Advisor.



Версия Snapdragon 8 Elite 2 For Galaxy всё же существует, и это якобы как раз тот самый Snapdragon, который Samsung будет производить сама, причём впервые по своему самому передовому 2 нм техпроцессу. Впрочем, слишком большого прогресса здесь ждать не стоит, так как по плотности транзисторов 2 нм Samsung может лишь символически превзойти 3 нм от TSMC.

Более того, данный 2 нм чип Samsung ещё не будет готов в первой половине 2026 года. Поэтому предполагается, что Snapdragon 8 Elite 2 For Galaxy достанется лишь складным моделям Galaxy Z Fold 8 и Z Flip 8, что анонсируют летом 2026.

Наконец, отчасти подтверждаются слухи про возвращение Exynos. Если в нынешнем году таких моделей нет вообще, то в линейке S26 будет ещё не анонсированный Exynos 2600. Как мы уже сказали, Samsung обезопасила от него версию S26 Ultra, но обычные Galaxy S26 и S26 Plus/Edge на некоторых рынках всё же выйдут с Exynos вместо Snapdragon. Скорее всего, это касается рынков Европы и России, а вот США и Китай получат S26 со Snapdragon 8 Elite 2.

Напомним, для Galaxy S26 Ultra слухи приписывают появление переменной апертуры в объективе основной камеры, что, среди прочего, поможет увеличить её максимальную светосилу. Также большой апгрейд приписывают экрану и камерам телефото. Ёмкость аккумулятора якобы может составить более 5500 мАч, а ещё один из инсайдеров упоминает возвращение Bluetooth-модуля во встроенный стилус. В свою очередь, обычные модели серии S26 наконец-то могут получить новую главную камеру.