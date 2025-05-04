Гаджеты от Apple стоят в среднем как смартфоны трёх ближайших конкурентов, взятые вместе.

Аналитическое агентство Counterpoint опубликовало любопытную статистику по продажам смартфонов. Одна её часть раскрывает ведущих поставщиков по всему миру, к которым предсказуемо относятся Samsung, Apple и Xiaomi. По состоянию на первый квартал 2025 года они контролируют 20, 19 и 14% рыночной доли соответственно.

Однако это в этом же отчёте можно обнаружить средний ценник на девайс каждого из производителей. Подобные подсчёты в сети появляются относительно редко, поэтому взглянуть на них особо интересно.

Так, по мнению Counterpoint, среднестатистическая цена на iPhone в первом квартале 2025 составила 816 долларов. Это меньше, чем годом ранее, тогда был зафиксирован ценник в 900 долларов. При этом количественные поставки Apple, напротив, увеличились. Судя по всему, причиной стал iPhone 16e. Он усилил продажи девайсов компании, но снизил их общую цену.

На втором месте идёт компания Samsung. По числу проданных смартфонов она немного обходит Apple: как и год назад, корейский гигант контролирует около 20% рынка. Однако разрыв по цене с «яблочными» девайсами впечатляет: в среднем смартфон Samsung обходится покупателям в 326 долларов. И это меньше, чем 352 доллара годом ранее. Иными словами, продажи Samsung не растут, а пользователи чаще выбирают менее дорогие модели.

Средняя цена одного смартфона и общая рыночная доля производителей из первой пятёрки.



Остальные три строчки в первой пятёрке занимают китайские бренды Xiaomi, Vivo и Oppo. Причём разница между ними весьма интересна. «Средний» девайс Xiaomi обходится всего в 155$, Vivo – в 207$, а Oppo – в 269$. Причём гаджеты Oppo за год в целом стали на 11$ дороже, но зато доля Oppo на рынке упала с 8 до 7%.

Очевидно, держать ценник почти вдвое выше Xiaomi Oppo помогают модели среднего уровня серии Reno, причём премьера их нового поколения состоится уже в этом месяце. Двигателем продаж у Xiaomi, в свою очередь, являются наиболее недорогие модели Redmi.

К сожалению, в списке не нашлось места для Huawei. В родном для себя Китае компания ориентируется прежде всего на дорогие флагманы, поэтому средний ценник на её девайсы наверняка значительно выше, чем у Oppo.

Однако, по мнению Counterpoint, на глобальном рынке в ТОП-5 Huawei всё ещё не вернулась. При этом в статье отмечается, что Huawei, а также Motorola сейчас испытывают значительный подъём продаж, у них якобы двухзначный рост в процентах. Неплохие цифры показывает Google со своей недешёвой линейкой Pixel.

Наконец, специалисты Counterpoint замечают, что во второй половине года рынок во всех выражениях может стать меньше, что связано с уже начавшейся тарифной войной.