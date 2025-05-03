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Alex040
Google Pixel 9a прошёл тесты экрана, процессора и батареи от портала GSMArena
В тестах производительности он показал себя лучше базовой модели

Западный ресурс GSMArena получил в своё распоряжение младший смартфон актуальной серии Pixel 9 – модель Pixel 9a. Смартфон был анонсирован ещё в марте, а до реальных продаж добрался лишь в прошлом месяце.

Google Pixel 9a. Фото: GSMArena.

Устройство, напомним, предлагает OLED-экран с диагональю 6,3’’ и тот же процессор Tensor G4, что лежит в основе Pixel 9 и 9 Pro. Pixel 9a стартовал в США с ценника в 500 долларов, что в полтора раза дешевле базовой версии. Однако за это гаджет расплачивается упрощёнными камерами, более толстыми рамками вокруг экрана, уменьшенным до 8 ГБ объёмом оперативной памяти, замедленной скоростью зарядки и оптическим сканером отпечатков вместо ультразвукового.

Как и старшие модели, Pixel 9a крайне силён в тестах яркости дисплея. Его честная полноэкранная яркость составляет 1930 нит. Это немного хуже Pixel 9 (2232 нит), но значительно лучше практически всех конкурентов. К примеру, новенький Galaxy A56 в этом же тесте выдаёт всего 1213 нит, а iPhone 16e – крайне скромные 799 нит. В итоге смотреть на экран Pixel 9a днём при солнечном свете будет весьма комфортно. К слову, прошлая модель Pixel 8a выдавала 1508 нит яркости.

Ёмкость батареи смартфона составляет 5100 мАч. После серии тестов автономности общее время работы гаджета составило 12 часов и 30 минут. Это лучше, чем у модели Pixel 8a, которая работала 11 часов и 25 минут. С другой стороны, базовая модель Pixel 9 при аккумуляторе 4700 мАч держит заряд дольше: 13 часов и 5 минут. iPhone 16e работает 11 часов и 53 минуты, однако его батарея – это всего 4005 мАч.

Результаты тестов автономности.

Зарядка у гаджета весьма медленная. На 100% свою батарею он заряжает за 1 час и 41 минуту. Pixel 8a здесь, впрочем, был ещё хуже. Ему для зарядки требовалось 2 часа и 9 минут. Базовая модель Pixel 9 заряжается за 1 час и 25 минут.

Звук в Pixel 9a авторы называют хорошим, с чистыми и ясными средними частотами. Но при этом они отмечают, что по громкости Pixel 9a хуже Pixel 9, а также чуточку тише прошлогоднего Pixel 8a.

По части производительности всё лучше, чем ожидалось. Несмотря на урезанные объёмы памяти, в тестах GeekBench, AnTuTu и 3DMark Pixel 9a показывает производительность немного выше Pixel 9. Это весьма удивительно, с учётом разницы цены между девайсами в полтора раза. Вдобавок, Pixel 9a чувствует себя значительно лучше в тестах под долгой нагрузкой. Google определённо внесла какие-то оптимизации.

С другой стороны, несмотря на улучшения, процессор Tensor G4 в целом всё ещё остаётся противоречивым чипом, общая производительность которого не дотягивает даже до уровня Snapdragon 8 Gen 2.

Google Pixel 9a. Фото: GSMArena.

В заключении сильнейшими плюсами гаджета авторы называют экран и превосходное общее качество камер. Иные плюсы: чистый Android без затормаживающих его оболочек и семь обещанных лет обновлений. Также упоминается быстрый разъём USB-C 3.2, которым часто обделяют не флагманские девайсы. Звук, процессор, защиту IP68 и батарею также относят к плюсам (с учётом упавшей цены девайса на фоне Pixel 9).

Ключевые минусы: невыразительный дизайн с толстыми рамками вокруг экрана и пластиковая крышка сзади, а также отсутствие зарядного устройства в комплекте. Ещё упоминается невозможность играть в большинство игр в режиме 120 Гц, медленная зарядка и проблемы производительности камеры в ночном режиме.

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#google #pixel 9 #pixel 9a
Источник: gsmarena.com
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