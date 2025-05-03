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Alex040
Опубликован перечень новых смартфонов, выходящих в мае
Пользователей ждёт много новинок, включая ряд весьма необычных

Китайский инсайдер Panda is Bald опубликовал на своей странице в социальной сети Weibo обширный список смартфонов от различных производителей, которые выйдут в этом месяце. Заметим, что данный перечень актуален прежде всего для китайского рынка. Некоторые — могут поступить в глобальную продажу позже или даже вовсе остаться эксклюзивом Китая.

И всё же список весьма интересен. Преимущественно его составляют различные смартфоны среднего уровня:

  1. Серия Vivo S30;
  2. Vivo Y300 GT;
  3. iQOO Neo 10S Pro+;
  4. Oppo K13 Turbo;
  5. Серия Oppo Reno 14;
  6. OnePlus Ace5 Racing Edition + Extreme Edition;
  7. Realme Neo 7 Pro;
  8. Xiaomi Civi 5 Pro;
  9. Xiaomi 15S Pro;
  10. Xiaomi Redmi K80 Extreme Edition;
  11. Серия Honor 400;
  12. Серия Huawei Nova 14;
  13. Серия Meizu Note 16;
  14. Samsung S25 Edge;
  15. Серия Motorola Razr 60 (флагманские вертикальные раскладушки).

Из того, что точно будет доступно глобально, прежде всего стоит выделить смартфоны серий Huawei Nova 14 и Honor 400. Базовая модель Nova, вероятно, наконец-то обзаведётся оптической стабилизацией в камере, а Nova 14 Pro может получить специализированный датчик для точной цветопередачи, что дебютировал во флагманах Mate 70. Также ожидается большое обновление процессоров Kirin. Не исключено возвращение модели Ultra.

Базовая версия Honor 400.

В свою очередь, гаджеты Honor 400 сделают ставку на основные камеры по 200 Мп и увеличенные до 7000 мАч аккумуляторы. Последние, впрочем, могут не добраться до глобального рынка и будут заменены менее ёмкими аналогами.

Техническим энтузиастам особо интересен будет релиз модели Xiaomi 15S Pro – первый за долгое время смартфон Xiaomi с процессором собственной разработки. Якобы новинка может быть такой же мощной, как флагманы Qualcomm прошлых поколений. Redmi K80 Extreme Edition станет самым мощным Redmi в линейке, но в глобальную продажу может не попасть вообще, либо сильно позже и под другим названием.

Meizu должна подать признаки жизни с линейкой Note 16, а Motorola начнёт глобальное распространение своих конкурентов для Samsung Galaxy Flip. Vivo и Oppo, выпустив в прошлом месяцы ультимативные флагманы, теперь сосредоточатся на сильных моделях среднего уровня.

Galaxy S25 Edge.

Особняком стоит модель Samsung Galaxy S25 Edge – самый тонкий Galaxy в истории с толщиной менее 6 мм, титановой рамкой и основной камерой от S25 Ultra. При этом ценник на него обещает быть около 1200 евро.

Наконец, инсайдер не упоминает различные наиболее бюджетные модели, а также решения, которые не актуальны для Китая. Это касается выходящего во второй половине мая Poco F7 от Xiaomi, который в Китае уже доступен под названием Redmi Turbo 4 Pro. Также инсайдер упустил новейший флагман Sony Xperia 1 VII, что анонсируют в середине мая. Впрочем, на рынок это устройство может попасть уже летом.

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#xiaomi #sony #huawei #honor #oppo #motorola #vivo #meizu
Источник: m.weibo.cn
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