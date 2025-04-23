Модель F7 превзойдёт более продвинутые смартфоны линейки по ёмкости батареи и диагонали экрана.

Портал Notebookcheck, ссылаясь на известных инсайдеров Yogesh Brar и Kartikey Singh, раскрыл окно релиза и ключевые детали готовящегося к выходу Poco F7 от Xiaomi.

Девайс поступит в продажу ближе к концу мая, то есть спустя два месяца после уже представленных Poco F7 Pro и F7 Ultra. Новое устройство должно стоить заметно дешевле старших моделей линейки, но существенно опередит их по ёмкости аккумулятора.

Если F7 Pro предлагает батарею 6000 мАч, а F7 Ultra – 5300 мАч, то стандартной модели неожиданно может достаться новейшая кремний-углеродная батарея 7550 мАч. По крайней мере, именно она будет у Redmi Turbo 4 Pro – так будет называться устройство в Китае, и там оно выйдет на месяц раньше.

Будем надеяться, что при переходе в глобальную продажу гаджет не ухудшит свою ключевую особенность, как это иногда бывает у Xiaomi. В любом случае прогресс на фоне Poco F6 с его аккумулятором на 5000 мАч обещает быть очень впечатляющим.

Poco X7 Pro (Turbo 4 в Китае) рядом с будущим Poco F7 (Turbo 4 Pro).



В качестве процессора выступит представленный несколько недель назад Snapdragon 8s Gen 4. Qualcomm обещает, что новинка до 31% мощнее предшественника, использовавшегося в Poco F6, по мощи ядер CPU и до 49% мощнее по уровню GPU. Последнее особо важно для игр.

OLED-экран гаджета на фоне прошлой модели увеличится с 6,67’’ до 6,83’’. Это, к слову, больше, чем у Poco F7 Pro и Ultra. Для новинки обещаются весьма узкие рамки, частота обновления 120 Гц и разрешение 1.5K.

Уровень защиты от воды может быть усилен с IP64 до IP68. Иными словами, вместо защиты от дождя гаджет можно будет даже погружать в несолёную воду.

Камеры рискуют остаться почти прежними, впрочем, точной информации здесь ещё нет.

Возвращаясь к батарее, стоит отметить, что несмотря на столь впечатляющий объём, толщина корпуса устройства не превысит 8 мм. Мощность зарядки составит 90 ватт, вдобавок будет доступна опция обратной зарядки, причём быстрой (22,5 ватта).

Китайский Redmi Turbo 4 Pro должны анонсировать уже завтра. Созданный на его основе Poco F7 стартует глобально примерно через месяц.