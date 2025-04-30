Характеристики, которые ещё год назад казались невозможными, могут стать реальностью

Актуальная модель Xiaomi 15. Фото: GSMArena.



Портал GSMArena, ссылаясь на известного китайского инсайдера SmartPicachu, опубликовал ряд важных подробностей о будущем флагмане Xiaomi 16.

Устройство ожидается в октябре, а в его основе будет наиболее ультимативный чип Snapdragon нового поколения, который придёт на смену нынешнему Snapdragon 8 Elite.

Для начала инсайдер опроверг ранее циркулировавшую в сети информацию о том, что Xiaomi откажется от компактных базовых версий своих флагманов. По его данным, это не так, и Xiaomi 16 вновь предложит диагональ около 6,3’’.

Этот дисплей будет окружён крайне узкими и симметричными рамками, вдобавок ожидаются некие технологии защиты зрения.

Пожалуй, самая интересная информация касается корпуса и батареи. Якобы корпус будет тонким и лёгким, но аккумулятор при этом окажется самым ёмким среди всех моделей с диагональю 6,3’’. Это заявление автор сделал спустя несколько суток после презентации OnePlus 13T с его батареей 6200 мАч. Так что, скорее всего, в Xiaomi 16 аккумулятор будет ещё более ёмким.

Xiaomi 15 (крайний слева) рядом с компактными флагманами конкурентов. Фото: Digital Chat Station.



Данные цифры могут показаться нереалистичными тем, кто не слишком следит за развитием технологий. В реальности же они вполне достижимы. К примеру, пару недель назад свет увидела модель Honor Power с диагональю 6,8’’, корпусом 8,0 мм и батареей 8000 мАч.

Вероятно, уместить 6500-7000 мАч в корпус 6,3’’ для Xiaomi также является вполне посильной задачей. Всё это стало возможным благодаря новым кремний-углеродным батареям, в освоении которых китайские бренды заметно опередили Apple и Samsung.

Напомним, сейчас Xiaomi 15 предлагает «всего лишь» 5400 мАч для китайской и 5200 мАч для глобальной версии, чем уступает компактным флагманам от конкурентов в лице Vivo, Oppo и OnePlus.

Возвращаясь к Xiaomi 16, инсайдер также упомянул, что на тыльной панели девайса вновь будет трио камер по 50 Мп. Это столько же, сколько и в текущих моделях Xiaomi 15. Однако слухи от иных источников указывают, что главная камера может быть другой.

Xiaomi 15. Фото: GSMArena.



Несмотря на прежнее разрешение 50 Мп и прежний размер сенсора, сам этот сенсор будет новым. Речь идёт о новой матрице OmniVision OV50Q. Она поддерживает технологию LOFIC, улучшает эффекты HDR и отличается очень быстрой скоростью фокусировки, а ещё упоминается некий синтез супер-кадров. Напомним, Xiaomi 15 сейчас также использует матрицу от OmniVision, но менее технологичную.

Ещё один слух связан с камерой телефото, которая от простого модуля может перейти к перископическому, как в текущих версиях Xiaomi 15 Pro.

Наконец, слухи приписывают линейке Xiaomi 16 не две, а три модели на старте. Якобы в одну из них компания может вернуть внешний экран, подобный тому, что когда-то был в Xiaomi 11 Ultra.