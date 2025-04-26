Уже четыре китайских бренда начали выпуск относительно компактных устройств.

Популярный инсайдер Digital Chat Station опубликовал в своём аккаунте в социальной сети Weibo серию фотографий, где демонстрируются компактные флагманы различных брендов.

На всех снимках мы можем видеть последовательность из Xiaomi 15 (крайний слева), Oppo Find X8s, Vivo X200 Pro mini, а также OnePlus 13T (крайний справа). Их OLED-экраны соответственно имеют диагонали 6.36’’, 6.32’’, 6.31’’ и 6.32’’.

Напомним, ещё недавно компакты выпускала только Xiaomi. В конце прошлого года к ней присоединилась Vivo, пару недель назад своё устройство показала Oppo, а буквально вчера состоялась презентация OnePlus 13T. Последний ещё не поступил в продажу, но инсайдеру удалось заполучить смартфон раньше времени.

Спереди девайсы весьма похожи друг на друга, но у Oppo получилось сделать рамки немного тоньше, чем у остальных. Впрочем, в ширину самым компактным остался гаджет Xiaomi. Она у девайса составляет 71,2 мм, что на 0,6 мм уже конкурентов. Победу Xiaomi обеспечило соотношение сторон экрана 20:9 против 19.5:9 у других моделей.

В плане толщины самым тонким стал Oppo Find X8s – 7,7 мм против 8,1-8,4 мм у других гаджетов. По батарее явную победу одержал OnePlus 13T. При толщине корпуса 8,2 мм он единственный готов предложить аккумулятор 6200 мАч. У Oppo и Vivo – 5700 мАч. У Xiaomi – 5400 мАч (5200 мАч для глобальной версии).

По основной камере, по крайней мере с точки зрения характеристик, лучше смотрятся Xiaomi и Vivo. Они используют датчик 1/1.3’’ и светосильную апертуру f/1.6. В свою очередь, решения от Oppo и OnePlus полагаются на сенсор 1/1.55’’ и апертуру f/1.8.

Зато слегка упрощённые параметры позволяют блокам камер в Oppo Find X8s и OnePlus 13T выступать из корпуса меньше конкурентов:

По части процессоров флагманы-компакты Xiaomi и OnePlus полагаются на Snapdragon 8 Elite. А Oppo и Vivo используют Dimensity 9400. Причём в Oppo применяется усиленная версия Dimensity 9400+. Также гаджет Oppo самый лёгкий из всех – 179 грамм, что, впрочем, всего на 6-10 грамм легче конкурентов. В свою очередь, Xiaomi единственная использует в компакте ультразвуковой сканер отпечатков, что не боится мокрых и грязных рук.

В плане цены самый дешёвый девайс из представленных – OnePlus 13T. В Китае его ценник около 3400 юаней (38,6 тысяч рублей), что существенно меньше перечисленных оппонентов. Однако за это гаджет расплачивается отсутствием камеры-телевика, беспроводной зарядки и полноценной защиты от воды. Вместо IP68 OnePlus 13T готов предложить только IP65. Иными словами, гаджет не боится даже сильного дождя, но в воду его лучше не погружать.

Старт продаж OnePlus 13T в Китае ожидается в последний день апреля. Позже девайс наверняка доберётся до глобального рынка. Тем временем слухи гласят, что следующими во второй половине года свои флагманские компакты выпустят Honor и Huawei.