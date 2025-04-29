Раньше так умели только флагманские смартфоны корейской компании

Компания Samsung, помимо распространения One UI 7 и тестирования One UI 8, готовит на май ещё одно небольшое, но важное обновление. Оно коснётся конкретно моделей Galaxy A56, A36 и A26, что были представлены этой весной.

Апдейт принесёт с собой функцию быстрого вызова нейросети Gemini от Google. Последняя доступна в актуальных смартфонах Samsung и сейчас, однако после установки обновления вызывать её можно будет с помощью длительного нажатия на кнопку питания.

Журналисты портала GSMArena предполагают, что нововведение будет включено уже в традиционный пакет обновлений безопасности, выходящий в начале мая. Новшество понравится тем, кто часто прибегает к помощи продвинутого чат-бота.

Gemini – это прямой конкурент для ChatGPT, который поддерживает как текстовое, так и голосовое общение. Система пришла на смену нейросети Bard примерно полтора года назад и изначально показывала спорные результаты в тестах. Однако Google вложила в развитие Gemini значительные средства, и актуальные версии Gemini 2.5 являются уже скорее лидерами, а не аутсайдерами.

Galaxy A56. Фото: GSMArena.



Флагманская модель семейства Gemini 2.5 Pro сейчас обходит актуальные версии ChatGPT (4o, 4.1, 4.5 и «думающую» o3) в слепом пользовательском тестировании на ChatBot Arena. Модель также показывает себя лучше в тестах GPQA, проверяющих научные знания, и в ряде других популярных бенчмарков.

В данный момент Google также открыто тестирует версию Gemini, которая умеет «видеть» окружающий мир через камеру смартфона в режиме реального времени. С нейросетью при этом можно одновременно вести любой диалог. Аналогичные возможности касаются понимания происходящего на экране девайса.

Вызывать Gemini нажатием кнопки раньше могли только флагманские модели серии Galaxy S, теперь же данную возможность получат и гаджеты среднего уровня. Об этом официально сообщил вице-президент Samsung Джей Ким. Пока изменение касается только моделей A56, A36 и A26. Будет ли опция доступна более старым смартфонам серии Galaxy A, на данный момент неизвестно.