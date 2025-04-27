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Alex040
Инсайдер раскрыл объёмы продаж флагманов Huawei Mate X6, Mate XT и Pura X
Несмотря на впечатляющие цены, Huawei продаёт складные девайсы миллионами единиц.

Mate X6. Фото: GSMArena.

Портал Huawei Central со ссылкой на инсайдера Digital Chat Station раскрыл продажи нескольких флагманских линеек складных смартфонов Huawei.

Наиболее дорогая модель называется Mate XT – это первый в мире тройной складной смартфон, который сгибается сразу в двух местах. Общая площадь экрана девайса достигает 10,2’’, превращая его при раскрытии в полноценный планшет. Согласно данным инсайдера, по состоянию на 20 апреля было сделано более 420 тысяч активаций Mate XT. Именно столько покупателей не испугал ценник устройства, стартовавший полгода назад с 3500 евро. В России девайс оценили слегка дешевле – в 300 тысяч рублей.

Mate XT. Фото: GSMArena.

В свою очередь более традиционный складной смартфон – Mate X6, который поступил в продажу через пару месяцев после Mate XT, уже набрал более 1 миллиона активаций. Mate X6 – прямой конкурент для Galaxy Fold 6. Ценник на устройство в Китае начинается с отметки в 13 тысяч юаней (около 147 тысяч рублей).

При этом предшественник Mate X6 – модель X5, несмотря на аналогичный ценник, за полтора года успела продаться тиражом в 3,3 миллиона единиц.

Наконец, анонсированный совсем недавно необычный девайс Pura X, своеобразный гибрид Fold и Flip-раскладушек, уже успел разойтись числом более чем в 220 тысяч единиц всего лишь за 1 месяц. Цена на гаджет составляет 7500 юаней, т. е. немногим менее 85 тысяч рублей.

Pura X.

Таким образом, суммарно продажи только перечисленных устройств составили почти 5 миллионов единиц. При этом у Huawei параллельно продаются и другие складные смартфоны, включая менее дорогие вертикальные раскладушки Nova Flip и Pocket 2. Их продажи инсайдер, увы, не раскрыл.

В свою очередь аналитическое агентство IDC сообщает, что благодаря старту Mate X6, Mate XT и Pura X Huawei удалось захватить в первом квартале рекордные 76,6% рынка китайских складных смартфонов. Ничего подобного прежде не было, а ещё буквально кварталом ранее доля компании составляла всего около 49%. Судя по всему, Huawei смогла сильно нарастить темп производства новинок.

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#huawei #складные смартфоны #mate xt #pura x #mate x6
Источник: huaweicentral.com
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